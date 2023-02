Continua a tenere banco la vicenda legata a Chiara Ferragni e Fedez, con le voci riguardanti una loro possibile crisi che sono aumentate di volta in volta. Diversi gli episodi che si sono susseguito: prima c’è stato il silenzio tombale, poi però sono stati fatti degli avvistamenti sui Ferragnez. Si era vociferato della loro presenza in uno studio legale, poi che si fossero recati da uno psicoterapeuta. In seguito, è anche stata smentita la lontananza, visto che a San Valentino avrebbero cenato insieme.

E si sarebbe trattato anche di una cena decisamente romantico in uno dei ristoranti di Antonino Cannavacciuolo. Ora è spuntato un nuovo retroscena su Chiara Ferragni e Fedez e ad essere stata coinvolta è la figlia Vittoria. Ovviamente sono tutte ipotesi che stanno circolando e non ci sono conferme ufficiali da parte dei Ferragnez, ma l’imprenditrice digitale potrebbe aver lanciato un segnale ai suoi follower. E non sarebbe certamente qualcosa che farebbe dormire sonni tranquilli.

Chiara Ferragni e Fedez, nuovo retroscena sulla crisi

Ormai i colpi di scena su Chiara Ferragni e Fedez sono all’ordine del giorno. Tra l’altro, nelle scorse ore era anche apparsa una Instagram story, poi cancellata dal rapper, in cui c’era scritto: “Tu sei la mia calamita, io la tua calamità”. Ora c’è di più perché ad entrare in scena, senza volerlo, è la più piccola di casa. Vittoria ha infatti indossato un bavaglino che riportava una scritta inequivocabile. E come riportato dal sito Leggo, potrebbe essere un messaggio implicito rivolto a suo marito.

Ma cosa c’era sul bavaglino di Vittoria? Una scritta con due parole significative: “Fu*** patriarcato”, ovvero “Fott*** patriarcato”. Un’ulteriore conferma della lotta di Chiara Ferragni verso l’indipendenza totale del genere femminile, che non deve più sottostare alle sopraffazioni degli uomini. E alcuni hanno voluto legare questo messaggio alla presunta crisi con Fedez perché quest’ultimo sarebbe stato troppo protagonista nella finale di Sanremo, col bacio a Rosa Chemical, togliendo spazio e visibilità alla moglie.

Comunque continua a fare rumore l’assenza di Fedez, sia sul suo profilo ufficiale Instagram, che su quello di Chiara Ferragni. Sono solo coincidenze o c’è davvero qualcosa che non quadra nel loro rapporto? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni.