È il tema di gossip del mese di febbraio: ormai non si parla d’altro data l’enorme esposizione mediatica dei due protagonisti: la presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. La coppia più social d’Italia starebbe vivendo un momento difficile. E le voci si susseguono: ovviamente bisogna calibrarle tutte dal momento che possono essere anche semplici indiscrezioni, ma vanno comunque ascoltate. Anche perché i diretti interessati sul tema “crisi” non hanno pronunciato una parola: proprio loro che hanno fatto della comunicazione il marchio di fabbrica.

Inoltre lo stop alle riprese della stagione numero 2 di The Ferragnez aggiunge un altro alone di mistero. Fedez e Chiara Ferragni si sono conosciuti nel 2016 al Coachella Music Festival. A settembre di quell’anno la prima cena dopo un messaggio che il rapper manda all’influencer: “Ferragni, mi devi una cena”. Lei accetta e a ottobre ufficializzano la loro relazione, sui social of course. A Parigi durante la Fashion Week si immortalano indossando la stessa felpa nera con la scritta “I’m not a rapper”.

Fedez e Chiara Ferragni insieme da Cannavacciuolo

Da quel momento, e non poteva essere altrimenti, hanno vissuto la loro storia d’amore alla luce del sole e hanno postato ogni momento della loro vita di coppia. Dal matrimonio nel 2018 alla nascita del primo figlio Leone fino all’arrivo di Vittoria e tantissimi altri momenti di vita quotidiana. Poi arriva il 2023, Festival di Sanremo, Chiara Ferragni è co-conduttrice, ma a rubarle la scena è proprio il marito Fedez: prima con gli attacchi al vice ministro Bignami e poi il bacio con Rosa Chemical, la classica goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso.

Insomma la coppia più social sull’orlo della crisi e i capitoli della vicenda aumentano giorno per giorno. L’ultima voce che riguarda i due va, invece, in senso opposto. A testimoniarlo è un altro video che circola sui social e che inevitabilmente è diventato virale: Fedez e Chiara Ferragni sono stati visti a Villa Crespi, ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Nel video appaiono sereni e all’apparenza sorridenti. Il video ha fatto subito pensare che la crisi di coppia fosse scongiurata, ma dai due non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale. Probabile che l’influencer e il rapper vogliano avere qualche momento di privacy e per questo motivo in questi giorni non stanno più comparendo insieme su Instagram. I fan sono sempre in attesa e non riescono a capire bene cosa sta accadendo.