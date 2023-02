“Cancellato tutto”. Crisi Ferragnez, il passo falso su Chiara Ferragni. Fedez scatena il panico (FOTO)

Fedez e Chiara Ferragni, arriva il primo messaggio dopo giorni di silenzio. Una 73esima edizione di Sanremo 2023 che ha portato tante soddsfazione ma anche non poche amarezze. In casa Ferragnez sono giorni in cui si respira aria di crisi, ed è per questo che il rapper italiano ha voluto mantenere il silenzio fino a quando non è arrivato un messaggio sotto gli occhi di tutti.

Fedez rompe il silenzio, spunta il messaggio ma poi lo cancella. Fan spiazzati, ma non tutti, visto che il messaggio del rapper arriva a notte fonda e poi viene cancellato. Il contenuto non è poi così tanto criptico. Infatti il papà di Leone e di Vittoria ha condiviso una storia su Instagram che riportava le parole “Tu la mia calamita, io la tua calamità”. Ovviamente per molti le parole di Fedez sono state interpretate in un unico modo: una dedica per la moglie Chiara.

Fedez rompe il silenzio, spunta il messaggio ma poi lo cancella

Ma sono bastati pochi minuti per assistere all’eliminazione del messaggio. Inutile sottolineare che per i fan della coppia, la mossa di Fedez è sembrata un azzardo: per molti il rapper avrebbe avuto un ripensamento, forse per non attirare l’attenzione mediatica su un momento di vita privata alquanto delicato alla luce di quanto emerso dopo il polverone del bacio scoccato con Rosa Chemical sul palcoscenico di Sanremo 2023 e la bufera che ne è poco dopo conseguita.

Una crisi di coppia che dunque continua ad allarmare i fan. Ma si tratta solo di indiscrezioni, visto che a tal proposito nè Chiara nè Fedez avrebbero messo i fan nelle condizioni di capire cosa sta accadendo davvero. Ma a sostenere l’ipotesi di una crisi in corso anche Amedeo Venza e Deianira Marzano. Infatti i due esperti di gossip avrebbero ricevuto alcune segnalazioni: “Mi è arrivato uno screen di una ragazza che abita o lavora da quelle parti e mi diceva che lì c’è uno studio legale che lavora per i personaggi famosi. In base a quello abbiamo ipotizzato che andassero là. Ovviamente sono supposizioni anche se si spera che non sia così anche se lì c’è uno studio legale”, ha scritto Venza sui social parlando di Chiara Ferragni e Fedez.

Io a 14 anni dopo che il tipo non mi ha più risposto su Facebook: #ferragnez #fedez #ChiaraFerragni pic.twitter.com/jdEMduqZxg — Elsa (@elsgrr00) February 17, 2023

Una ‘bomba’ poi smentita sulle pagine di Vanity Fair, dove si apprende un articolo a firma Viola Francini che ha sottolineato: “Quindi nessun avvocato, al contrario di alcuni rumor circolati nelle ultime ore”. Eppure i fan non hanno potuto che notare il dettaglio nella foto di Chiara Ferragni in ascensore postata di recente. La nota imprenditrice si ritrae in ascensore: nello scatto nessun anello al dito, nè la fede nè l’anello di fidanzamento.