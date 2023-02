Fedez e Chiara Ferragni da un avvocato divorzista? Sono giorni ormai che il caso Ferrangez riempie le pagine della cronaca rosa nostrana. Il caso, come è ben noto, è scoppiato dopo l’esibizione di Rosa Chemical della serata finale del festival di Sanremo, quando il cantante di Made in Italy ha trascinato il rapper sul palco concludendo la sua perfomance con un bacio alla francese.

Poco dopo sui social è spuntato un video in cui si vedono Fedez e Chiara Ferragni parlare sul palco e, come spesso accade, in molti si sono lanciati in teorie più o meno fantasiose su feroci liti e porte sbattute in faccia. La verità almeno fino a prova contraria, la conoscono solo i diretti interessati ma molti ‘esperti’ di gossip hanno già sentenziato sul divorzio della coppia.

Fedez e Chiara Ferragni da un avvocato divorzista? Vanity Fair fa chiarezza

A dare man forte a questa teoria c’è una foto circolata sul web nelle ultime ore. “Ferragnez verso la separazione”, ha scritto Amedeo Venza pubblicando una foto in cui compaiono Fedez e Chiara Ferragni davanti a quello che, secondo alcune fonti, un portone di un palazzo in cui ci sarebbe lo studio di un avvocato divorzista.

“Mi è arrivato uno screen di una ragazza che abita o lavora da quelle parti e mi diceva che lì c’è uno studio legale che lavora per i personaggi famosi. In base a quello abbiamo ipotizzato che andassero là. Ovviamente sono supposizioni anche se si spera che non sia così anche se lì c’è uno studio legale”, ha scritto Venza sui social.

Una tesi avvallata anche da Deianira Marzano, alla quale sono arrivate diverse segnalazioni. Dopo la bomba è arrivata la rettifica di Vanity Fair. “Entrambi arrivati a bordo del loro van nero dai vetri oscurati, hanno suonato il campanello e atteso di entrare. Vanity Fair – scrive Viola Francini – ha scoperto l’indirizzo in cui Fedez e Chiara sono stati avvistati l’ultima volta insieme, dopo giorni di silenzio social di lui”.

“Il palazzo si trova nel cuore di Milano e all’interno ci sono un centro di cura psichiatrica e psicologica; un gruppo di medici associati, oltre agli inquilini privati. Quindi nessun avvocato, al contrario di alcuni rumor circolati nelle ultime ore. È possibile – anche se non vi è alcuna certezza – che siano andati a una seduta di terapia di coppia”, scrive Vanity Fair su Fedez e Chiara Ferragni.