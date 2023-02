C’è qualcosa che ci stiamo perdendo nella vicenda della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. In tanti sono certi che i due vip stiano sulla strada della separazione. Ma chi lo sa? C’è anche chi afferma perfettamente il contrario, come ad esempio Whoopsee. Secondo la redazione del magazine infatti, Fedez e Chiara Ferragni sarebbero nuovamente in pace fino a festeggiare San Valentino insieme lontani dai social, al centro di Milano. Tuttavia c’è anche chi scrive diametralmente l’esatto contrario: “I Ferragnez verso la separazione”?.

Il tutto si manifesta dopo una recente storia Instagram di Amedeo Venza, che mette metto sul piatto un’altra ipotesi tutt’altro che marginale. Secondo Venza i due sono proprio ai ferri corti e scrive, prendendosi tutte le sue responsabilità: “Ferragnez verso la separazione”. Da fuori, in effetti, la situazione è senza dubbio poco chiara. Al termine di Sanremo 2023, la super Ferragni è tornata a Milano con i suoi figli ed ha ringraziato tutti… tutti tranne uno: il marito.

Chiara Ferragni e Fedez, si mette male: beccati proprio lì

Di tutta risposta Fedez ha condiviso un tweet confermando alla moglie tutto il suo amore. Questa cosa però avviene dopo la polemica del twerk selvaggio e il bacio di Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, una cosa che avrebbe fatto infuriare la Ferragni.

Amedeo Venza però torna a piè pari sulla questione e proprio in queste ore scrive: “Mi è arrivato uno screen di una ragazza che abita o lavora da quelle parti e mi diceva che lì c’è uno studio legale che lavora per i personaggi famosi. In base a quello abbiamo ipotizzato che andassero là. Ovviamente sono supposizioni anche se si spera che non sia così anche se lì c’è uno studio legale”.

Insomma, secondo Venza, i due avrebbero passato il giorno di San Valentino dall’avvocato divorzista. Sembra assurdo a pensarci, ma chi lo sa. Gli unici che potrebbero confermarlo o negarlo sono solo i diretti interessati che per il momento sono in un no-comment pesantissimo. In tanti in queste ore stanno anche ipotizzando che sia tutta una montatura per lanciare alla grande la seconda stagione de I Ferragnez. Chi può dirlo.

