Meraviglioso annuncio del super vip italiano, che ha finalmente potuto gioire per una delle notizie più belle della sua vita. Un momento estremamente emozionante per lui, che ha pubblicato una foto eloquente con una breve ma significativa didascalia. Immediatamente sono arrivati tantissimi messaggi da altri personaggi famosi e gente comune per fargli gli auguri più sinceri. Ci riferiamo all’attore Christian De Sica, che è diventato nonno per la prima volta proprio nelle ultime ore.

Incontenibile l’entusiasmo di Christian De Sica, che finalmente può essere chiamato nonno da tutti. Tempo fa al settimanale Gente aveva già espresso tutto il suo entusiasmo per il lieto evento, che si avvicinava giorno dopo giorno: “Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Non vedo l’ora di conoscerla, penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti”.

Christian De Sica è diventato nonno: nata la prima nipote

Per Christian De Sica un avvenimento importantissimo, essendo diventato nonno per la prima volta in assoluto della piccola Bianca. A Gente aveva ancora aggiunto: “Ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Amo i bambini, sono bravissimo con loro, lo sono stato con Brando e Maria Rosa. Ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio, quando ero piccolo”. E vediamo adesso che cosa ha scritto invece sul social network Instagram.

L’attore ha postato la sua prima foto insieme alla nipotina Bianca e ha scritto: “Bianca è arrivata, la mia nipotina. W Mari e Francesco“. Mari sarebbe Maria Rosa De Sica, sua figlia, che gli ha permesso di raggiungere questo importante obiettivo, e Francesco è ovviamente il compagno della donna e papà della piccola. Anche la stessa ragazza ha utilizzato il suo profilo social ufficiale per pubblicare una serie di immagini, che hanno ritratto lei insieme alla figlia e anche il suo partner.

La figlia di Christian De Sica ha invece postato: “Sei arrivata tu. La nostra Bianca. Finalmente in tre!” e ha taggato il compagno Francesco, oltre a inserire gli hashtag #family, #babyB e #BiancaMaria. E ora può partire la festa nella famiglia dell’attore.