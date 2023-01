Genitori per la terza volta, mamma e papà vip presentano Esti Maxine Stephens. Il 13 gennaio è nato il terzo figlio della coppia, dopo Luna, 6 anni, e Miles, 4, ma la foto del nuovo arrivato è stata pubblicata solo ora. Per loro è di nuovo gioia dopo il dolore per un aborto che la modella ha avuto nel 2020.

La notizia della new entry in famiglia era stata data dal cantante durante un concerto: “Che giorno benedetto”, aveva detto al pubblico, spiegando di essere diventato di nuovo papà di Esti Maxine Stephens. “La gioia è tornata nella nostra casa e nei nostri cuori”, aveva scritto lei mostrando ai follower il pancino. E ancora: “Mi sento piena di speranza”.

Leggi anche: “Dopo il parto è in terapia intensiva”. Spavento per la coppia vip: la gioia per la nascita di Bella, poi il ricovero





Esti Maxine Stephens, nato il figlio di John Legend

La modella Chrissy Taigen e il cantante John Legend sono diventati genitori di Esti Maxine Stephens dopo l’aborto di due anni fa. “Gli ultimi anni sono stati una confusione, un turbinio emozioni a dir poco, ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e i nostri cuori. 1 miliardo di colpi dopo (alla gamba ultimamente, come potete vedere!) ne abbiamo un altro in arrivo”, aveva scritto la modella.

“Ad ogni appuntamento mi dicevo: ‘OK, se va bene oggi lo annuncerò’, ma poi tiro un sospiro di sollievo sentendo il battito del mio cuore e decido che sono ancora troppo nervosa. Non credo Uscirò mai da un appuntamento con più eccitazione che nervosismo, ma finora è stato tutto perfetto e bellissimo e mi sento piena di speranza e sorprendente”, aveva scritto ancora. Poi l’annuncio dell’arrivo del figlio Esti Maxine Stephens e la foto di Esti Maxine Stephens.

Esti Maxine Stephens è nato il 13 gennaio 2023 e in queste ore la coppia ha pubblicato la prima foto social del piccolo. In realtà la seconda, perché nel primo scatto si vedeva solo il piccolo abbracciato dai fratellini. Chrissy Teigen, 37 anni, aveva annunciato la gravidanza sui social in agosto. La modella aveva racconto l’emozione di aver dato la bellissima notizia agli altri due figli avuti dal cantante.