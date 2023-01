Lunedì 9 gennaio è nata Bella. La coppia vip ha dato il benvenuto alla quarta figlia, nata con un parto programmato dopo l’annuncio arrivato questa estate. Convolati a nozze nel 2017, la coppia ha vissuto felicemente la storia d’amore coronando il tutto con l’arrivo di un altro figlio.

La coppia si sposa nel 2017 a Venezia e nel 2018, precisamente il 29 luglio, nascono i due gemelli, Leonardo e Alessandro. A distanza di pochi anni, nel 2020, viene alla luce anche il piccolo Edoardo. La scorsa estate l’annuncio a sorpresa: quarto bebè in arrivo per mamma e papà: Alvaro Morata e Alice Campello. Alice Campello ha sempre avuto una spiccata passione per la moda, originaria di Mestre, classe 1995. Una forte amicizia con la nota influencer Chiara Biasi, Alice è figlia del proprietario della Campello Motors, l’azienda leader nella vendita di automobili per il Nord Italia. Ha conosciuto Alvaro Morata tramite i social e all’inizio era molto indecisa sul concedergli un appuntamento.

Alice e Alvaro Morata genitori bis, nata Bella ma la neomamma si trova in Terapia intensiva

“Non sapevo chi fosse, così l’ho chiesto ai miei genitori. Mio padre mi ha detto di stare alla larga dai calciatori. Così, all’inizio, ho snobbato quel messaggio. Però dentro sentivo che c’era qualcosa che mi spingeva a rispondere. Una mattina l’ho fatto e dopo una settimana ci siamo incontrati a Milano”, aveva confessato Alice Campello parlando di Alvaro Morata. Poi il fidanzamento, il matrimonio e la nascita di tre figli.

Lunedì 9 gennaio Alice e Alvaro Morata sono diventati genitori di Bella ma la neomamma ora si trova in Terapia intensiva. A dare la notizia è stato il calciatore sul suo account Instagram. “Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando”.

“Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati”, ha scritto Alvaro parlando di Alice.