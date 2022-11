“Unica principessa di casa ancora per poco…”. Dopo 3 maschietti, finalmente arriva la femminuccia: la coppia vip svela anche il nome

Annuncio a sorpresa della coppia, in arrivo il quarto bebè. Per il calciatore spagnolo è tempo di grandi festeggiamenti, infatti diventerà padre per la quarta volta. Convolati a nozze nel 2017, la coppia vive felicemente la storia d’amore e continua ad avere grandi progetti per il futuro da vivere insieme. L’arrivo di un figlio è sicuramente uno di questi, il più significativo.

Quarto figlio in arrivo per Alice Campello e Alvaro Morata, la coppia tornerà presto a vivere la gioia di diventare genitori. Sul loro corpo la scritta di un amore indelebile: “L’unico al mondo, l’unica ragione”. Questo il tatuaggio che lei ha inciso sull’avambraccio sinistro identico a quello del marito ma sul destro. Ed effettivamente dal giorno del loro primo incontro ad oggi, tanti sono stati gli avvenimenti che hanno consolidato sempre più il loro amore.

Quarto figlio in arrivo per Alice Campello e Alvaro Morata. L’annuncio della coppia

“Non sapevo chi fosse, così l’ho chiesto ai miei genitori. Mio padre mi ha detto di stare alla larga dai calciatori. Così, all’inizio, ho snobbato quel messaggio. Però dentro sentivo che c’era qualcosa che mi spingeva a rispondere. Una mattina l’ho fatto e dopo una settimana ci siamo incontrati a Milano”, aveva confessato Alice Campello nel corso di un’intervista a proposito del primo incontro con Alvaro Morata.

La coppia si sposa nel 2017 a Venezia e nel 2018, precisamente il 29 luglio, nascono i due gemelli, Leonardo e Alessandro. A distanza di pochi anni, nel 2020, viene alla luce anche il piccolo Edoardo. E oggi l’annuncio a sorpresa che rende tutti gioiosi: quarto bebè in arrivo per mamma e papà. E per la coppia si tratta di una femminuccia, la prima: “Non sarò più l’unica principessa di casa”, ha ironizzato Alice.

Le notizie non finiscono qui, perché la coppia ha annunciato oltre al sesso anche il nome della figlia: la bambina si chiamerà Bella. Ma se del campione si conosce molto, chi è Alice Campello? Una ragazza che ha sempre avuto una spiccata passione per la moda, originaria di Mestre, classe 1995. Una forte amicizia con la nota influencer Chiara Biasi, Alice è figlia del proprietario della Campello Motors, l’azienda leader nella vendita di automobili per il Nord Italia. La 27enne nel 2021 fonda il marchio prêt-à-porter Akala Studio oltre a essere mamma a tempo pieno e una moglie amorevole e piena di attenzioni.