Un lieto annuncio che tanti si aspettavano viste le tante voci delle ultime settimane: Alvaro Morata quarto figlio. “Baby 4 is coming”, la didascalia del post su Instagram del calciatore spagnolo e della moglie Alice Campello, influencer veneziana e figlia dell’amministratore unico di Campello Motors.

La coppia è ancora in dolce attesa. Come detto alcune voci sulla presunta gravidanza della modella avevano già iniziato a fare il giro della rete, ma fino a poco fa nessuno aveva la certezza della bella notizia, ufficializzata solo ora dai diretti interessati con un ritratto di famiglia che scalda il cuore.





Alvaro Morata quarto figlio: Alice Campello incinta

Un ritratto di famiglia in cui i tre principini di casa (i gemellini Alessandro e Leonardo e Edoardo, da poco battezzati nella stessa chiesa dove i famosi genitori si sono giurati amore eterno) abbracciano e baciano il pancino della mamma, che stampa un bacio sulle labbra del marito: è in arrivo il quarto figlio per Alvaro Morata e Alice Campello.

E dire che poco tempo fa lei aveva fatto uno scherzo al suo Alvaro Morata riprendendolo con il suo cellulare di nascosto mentre gli annunciava l’arrivo del quarto figlio. Un po’ di agitazione iniziale ma dopo aver scoperto che non era vero il calciatore ha mostrato un bel po’ di delusione, soprattutto perché stava già immaginando una bambina tra le sue braccia “per chiudere la fabbrica”, ha detto ironicamente in quel momento.

Non è dato ancora da sapere il sesso del quarto figlio di Alvaro Morata e Alice Campello. La speranza, ci sta, è che stavolta sia una femminuccia. E a questo proposito Il Corriere della Sera riporta che voci di corridoio assicurano il fiocco rosa. Vedremo. Intanto pioggia di auguri per la coppia, anche dagli amici vip come Paulo Dybala, Michela Quattrociocche, Chiara Ferragni e Beatrice Valli.

