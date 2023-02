Chiara Ferragni, il dettaglio nella foto scatena i follower. Da giorni ormai la notizia della crisi dei Ferragnez riempie le pagine del gossip. Illazioni o verità? Chiara Ferragni e il marito Fedez sono davvero in crisi? Si stanno lasciano? Queste le domande che volano sui social insieme a numerose teorie su una delle coppie più seguite.

Dopo lo ‘scandalo’ a Sanremo, quando sul palco è scattato il bacio alla francese tra il rapper e Rosa Chemical, sui social si sono inseguite le voci sulla crisi di coppia. A sostenere questa teoria anche Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Chiara Ferragni, il dettaglio nella foto su Instagram

I due influencer hanno ricevuto alcune segnalazioni sulla coppia e ovviamente hanno lanciato la bomba sui social. “Mi è arrivato uno screen di una ragazza che abita o lavora da quelle parti e mi diceva che lì c’è uno studio legale che lavora per i personaggi famosi. In base a quello abbiamo ipotizzato che andassero là. Ovviamente sono supposizioni anche se si spera che non sia così anche se lì c’è uno studio legale”, ha scritto Venza sui social parlando di Chiara Ferragni e Fedez.

In queste ore è arrivata la smentita di Vanity Fair. In un articolo a firma Viola Francini si legge che nel palazzo davanti al quale sono stati paparazzati Chiara Ferragni e Fedez non c’è un avvocato divorzista. “Il palazzo si trova nel cuore di Milano e all’interno ci sono un centro di cura psichiatrica e psicologica; un gruppo di medici associati, oltre agli inquilini privati. Quindi nessun avvocato, al contrario di alcuni rumor circolati nelle ultime ore”, si legge.

In queste ore il gossip sulla crisi con Fedez e l’imminente separazione ha ripreso piede. A scatenare i follower una foto pubblicata proprio da Chiara Ferragni, una foto in cui è stato impossibile non notare un clamoroso dettaglio. Chiara posa sorridente nell’ascensore e sulla mano sono assenti gli anelli: la fede e l’anello di fidanzamento regalatole da Fedez. Cosa che ovviamente ha allarmato i fan della coppia.