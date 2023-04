Anche Fabrizio Corona ha voluto dire la sua riguardo la finale del GF Vip 7. L’ex re dei paparazzi ha infatti fatto una previsione 2-3 giorni prima della finalissima decretando che a vincerebbe questa edizione del reality show targato Mediaset, sarebbe stato Edoardo Tavassi. In effetti il fratello di Guendalina era uno dei super favoriti di quest’anno eppure le cose non sono proprio andate come ha previsto Corona. Ma andiamo con ordine. L’imprenditore catanese, venerdì scorso, con grande sicurezza sull’argomento, ha detto ai suoi fan che sapeva chi avrebbe vinto di lì a poco il GF Vip 7.

Queste le sue parole sull’argomento: “Eccomi qui, vi avevo detto che avrei svelato il vincitore di questa edizione e lo farò adesso. Il GF Vip 7 lo vincerà Tavassi. E non perché è tutto stabilito o c’è un complotto. Lui ce la farà perché ha un metodo su come funzionano i media“. Ma non è finita qui, perché, non soddisfatto della prima previsione, Fabrizio Corona ha voluto rincarare la dose pubblicando un secondo filmato sullo stesso argomento.

Fabrizio Corona: “Ecco perché non ha vinto Edoardo Tavassi”

Ha detto quindi: “Mentre guardate la finale del GF Vip sappiate che voi il vincitore già lo conoscete. Siamo a lunedì e stasera c’è la finale del Grande Fratello Vip. Ricordatevi che come vi ho detto tre giorni fa, sarà Edoardo a vincere il GF Vip. Il reality lo vince Tavassi e ne riparliamo stasera dopo la fine della diretta. Alzate il volume, vi ho parlato tre giorni fa e ribadisco tutto adesso“.

Secondo Fabrizio Corona il #GFVIP lo vincerà Tavassi….ora avremo la conferma opposta !!!! — Danilo Di Nenno (@ArteDiNenno) April 3, 2023

Sappiamo tutti cosa è successo ieri sera, ovvero che ha vinto Nikita Pelizon. E in tanti, chiaramente, hanno chiesto spiegazioni a Corona. Poco dopo l’uomo si è subito collegato sui social per spiegare cosa è successo: “A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente. E poi non è una persona famosa. Lui è conosciuto perché la sorella è diventata famosa per dei video chiamiamoli strani. Quindi io non volevo che vincesse”.

Fabrizio Corona che disse "questo GF lo vincerà Tavassi" …

Mi ha ricordato l'uomo che invase il palco a Sanremo nel 1992 , gridando "Questo festival è truccato, lo vince Fausto Leali"…

Alla fine Fausto Leali si piazzò nono#gfvip. — królowa ❤️ Riccoich supporter #RiccardoFoglidentro (@anna_ursula) April 4, 2023

E ancora Fabrizio Corona: “Sapendo di annunciarlo come vincitore le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E poi così è stato il risultato finale. Tavassi non ha vinto il GF Vip. Quindi io ho raggiunto il mio scopo. Io raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c’è solo la verità. E infatti anche questa è la realtà delle cose”. Ah, quindi l’ha fatto apposta?

