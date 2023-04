Anche il GF Vip 7 è finito e ora per i concorrenti è il caso di tornare a casa, a fare quello che facevano prima. Influencer, attori, modelli. E poi c’è chi ha creato un certo rapporto all’interno della casa che forse proseguirà anche fuori. Parliamo ad esempio di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due si son piaciuti sin dai primi giorni di permanenza insieme. Poi le cose si sono complicate con il subentro nella coppia di Antonino Spinalbese.

L’ex di Belen si è insinuato nella coppia (che proprio coppia non era) e da quelle che sembra ha consumato più di qualche volta con Oriana Marzoli. Chiaramente questa cosa Daniele non l’ha presa benissimo e per diversi mesi ha tenuto il broncio alla Marzoli. Poi però le cose si sono riappacificate e tra i due è nata prima una bella amicizia che poi è sfociata in qualcosa di più.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, è successo dopo la diretta

A quel punto però Daniele Dal Moro è stato fatto uscire per via di un comportamento scorretto proprio nei confronti di Oriana Marzoli. Secondo la produzione del programma il giovane avrebbe usato dei toni violenti verso la bella venezuelana e di punto in bianco, il giovane era fuori dalla casa di Cinecittà, squalificato. Ora però che il GF Vip è finito, i due possono tornare a coltivare il loro amore e soprattutto la loro passione.

Chiaramente Daniele non era presente in studio per via della sua squalifica (così come Edoardo Donnamaria), ma era comunque fuori gli studi ad aspettare Oriana. E c’è da dirlo, lo ha fatto davvero alla grande. Il giovane si è presentato fuori da Cinecittà all’interno di una grande auto con impressa la scritta: “vas a flipar”, che tradotto sta per ‘ci divertiremo’. Poco dopo alcuni utenti social hanno provato a seguirli per capire dove fossero diretti ma alla fine il van nero ha fatto perdere le sue tracce.

"quanto è buono il tuo profumo"



"che mi hai rubato e sono andato a comprarlo nuovo" ❤️ #oriele

Di sicuro, oltre al guidatore, su quel van c’erano solo Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, di questo gli utenti social che erano presenti sono sicuri. “Alla fine non puoi volerle male e quindi alla fine le passi tutto. Però non è mica giusto così! Bebè quando prende in mano questa roba diventerà scema con una cosa del genere”, aveva detto Daniele solo qualche tempo fa. Vedremo se perderanno la testa adesso.

