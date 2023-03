Importante notizia al GF Vip 7 su uno dei concorrenti del programma. A sganciare la bomba è stato Fabrizio Corona, che ha deciso di intervenire sul reality show e sul concorrente nelle scorse ore con un annuncio fatto su Telegram. Tutti hanno scoperto cosa ha voluto dire sul questo inquilino della casa, che ovviamente non sa ancora niente e non lo verrà a sapere fino alla finale del 3 aprile. Ma il pubblico invece lo ha già saputo e questo potrebbe cambiare tutto, ad appena tre giorni di distanza dall’ultimo atto.

Ma al GF Vip 7 si è parlato anche di altro, non soltanto dunque per le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Mentre tutti i protagonisti rimanenti del GF Vip 7 erano intenti a dare vita al GF Vip Radio, Giaele De Donà si è rivolta ad Edoardo Tavassi e agli altri e, parlando di Nikita Pelizon ha domandato: “Chi vuole fare le domande a Nikita?“. La reazioni di tutti è stata decisamente glaciale e quindi nemmeno in questo momento di svago l’ascia da guerra è stata messa da parte. Giaele non ha più fiatato, mentre il fratello di Guendalina ha subito rifiutato.

GF Vip 7 e Edoardo Tavassi, l’annuncio di Fabrizio Corona

Ormai siamo agli sgoccioli del GF Vip 7 ed Edoardo Tavassi sfiderà tutti gli altri per la conquista del montepremi. Fabrizio Corona però ha ormai capito una cosa importante sull’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. E, una volta capito cosa succederà, ha voluto rivelarlo ai suoi follower, che lo seguono su varie piattaforme. L’annuncio ufficiale è arrivato su Telegram, ma ha anche pubblicato una Instagram story nella quale ha espresso il suo giudizio sull’argomento principale inerente il programma.

Corona ha riferito che Tavassi vincerà l’edizione numero 7 del GF Vip: “Allora ragazzi, come vi avevo promesso adesso vi svelo in anteprima il nome del vincitore del Grande Fratello 7. A vincere sarà Edoardo Tavassi e un perché c’è. Non è che dietro ci sia un complotto, è perché ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui, Edoardo Tavassi”. Nessun dubbio per l’ex re dei paparazzi, che non vede gli altri vipponi in grado di competere con il fidanzato di Micol Incorvaia.

Staremo a vedere se il pronostico di Fabrizio Corona si avvererà, anche se gli scommettitori hanno praticamente la sua stessa idea. Si pensa che vincerà uno tra Tavassi e Oriana Marzoli, ma attenzione agli altri concorrenti, in primis Nikita Pelizon.