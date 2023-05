Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, fuori tutta la verità. Una storia d’amore cominciata tra alti e bassi davanti alle telecamere del GF Vip 7 e che anche fuori dalla casa sembrava promettere per il meglio. Sempre vicini e complici: la coppia è sempre stata l’immagine della felicità per molti fan. Poi negli ultimi oggi sarebbe arrivata una ‘soffiata’ che sembra aver acceso il campanello d’allarme in Oriana: segnalati dei like sospetti di Daniele Dal Moro a una ragazza. Lo screen è stato pubblicato dall’influencer Deianira Marzano. Ma come stanno realmente le cose tra i due? I fan fremono dalla voglia di sapere e a tal proposito non poteva che intervenire un’amica in comune.

Micol Incorvaia rompe il silenzio su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Tutti ex gieffini ad oggi anche grandi amici. La casa del GF Vip 7 ha avuto il merito di apportare ricchezza affettiva nella vita di molti concorrenti. E non stiamo parlando solo di chi, come Antonella Fiordelisi, sembra aver trovato anche il vero amore. Amicizie che spesso continuano a correre a supporto nei momenti più delicati, Micol ha deciso di dire la sua sulla situazione sentimentale tra Oriana e Daniele.

Micol Incorvaia rompe il silenzio su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Loro in crisi?!”

Coppia in crisi? Molti fan dopo la soffiata sono caduti letteralmente nella confusione. Stiamo parlando della segnalazione dei like di Daniele nei riguardi di una ragazza, un dettaglio che potrebbe aver fatto arrabbiare la fidanzata: “Il follow l’ho tolto (come sempre per colpa vostra) perché Oriana ha iniziato a stressarmi l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io… Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie“, ha detto Dal Moro per poi attaccare anche Alessandro Rosica.

Chi meglio di una fidata amica può intervenire sui fatti? Micol Incorvaia ha provato a porre chiarezza sulla questione spigolosa ai microfoni di “Turchesando“: “Abbiamo fatto un weekend con loro a Gardaland. […] Sì, li vediamo cotti a puntino. Oriana e Daniele hanno due personalità ben definite. C’è il momento in cui si beccano un attimo, ma il loro legame prevale su ogni cosa. Sono stupendi insieme. Ma quale crisi? Non è vero, purtroppo ne tirano furi sempre una. Se non fai una Storia sei subito single”.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Micol, la situazione sembra essere rientrata del tutto. Poi ovviamente qualche confronto in una coppia è inevitabile, ma quando sono i sentimenti a vincere sulle difficoltà, la strada da percorrere è tutta in discesa. Oriana e Daniele potrebbero avere risolto le questioni di gelosia e i fan, dal canto loro, possono tornare a dormire sogni più tranquilli. Ma prima o poi la coppia interessata dovrà dire la sua a riguardo, non credete?