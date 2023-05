Daniele Dal Moro e la reunion con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Da qualche tempo i fan stanno seguendo i movimenti del modello che nella Casa del Grande Fratello Vip 7 ha trovato l’amore con Oriana Marzoli. I due sono stati protagonisti di una storia passionale e tormentata. Esattamente come quella di Edo e Antonella che in più di un’occasione hanno fatto gridare ‘allo scandalo’ per i momenti di scontro – anche fisico – condannati da tanti.

Condannati pure da Pier Silvio Berlusconi che ha punito la deriva trash alzando la voce e contribuendo in modo probabilmente decisivo all’espulsione sia di Daniele Dal Moro sia di Edoardo Donnamaria. Ora però il reality condotto da Alfonso Signorini è terminato e gli ex coinquilini si godono le loro vite – e le loro carriere – dopo la spinta di popolarità data proprio dal GF Vip. Soltanto che alcuni telespettatori non sono molto contenti del comportamento recente di Dal Moro. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Daniele vede Antonella e Edoardo… E Oriana?

Molti sanno che Daniele Dal Moro è uno dei pochi ad aver mantenuto un buon rapporto con quasi tutti gli ex concorrenti del GF Vip. Ha avuto qualche screzio con Elenoire Ferruzzi, ma, ad esempio, ha rivisto Antonino Spinalbese col quale la sua compagna Oriana Marzoli non ha certo un bel legame. Sembra anzi che la modella di origini venezuelane si sia arrabbiata per l’incontro del suo fidanzato con l’ex di Belen. E recentemente Daniele ne ha ‘fatta un’altra’…

Ieri, sabato 27 maggio, Antonella Fiordelisi ed Edoardo hanno fatto un viaggo verso Verona che è la casa proprio di Daniele Dal Moro. E i tre hanno fatto una bella reunion, dimostrando di aver stretto una bella amicizia all’interno della Casa che tuttora rimane. Su Twitter la modella di Salerno ha ringraziato l’imprenditore e influencer: “Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti”.

Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti #fiorde #donnalisi 🫶🏻 pic.twitter.com/tKF0pxefuN — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 27, 2023

Anche Edoardo Donnamaria ha dedicato un post su Instagram a Daniele Dal Moro scrivendo nella didascalia o caption: “Leale, sincero, puro, sensibile“. Un attestato di stima e amicizia come pochi. Ma in tutto questo Oriana Marzoli come avrà reagito? Già nella Casa aveva mostrato le unghie a chi cercava di portarle via Daniele, confermando il suo sangue caliente e anche un certo grado di gelosia. Stavolta la reina sarà stata più diplomatica o no?

