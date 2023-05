Momenti di tensione tra Daniele Dal Moro e la fidanzata Oriana Marzoli. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip stanno vivendo una intensa relazione, ma nelle ultime ore qualcosa è andato storto e a causa dei fan un po’ troppo impiccioni pare che ci sia stata una pesante lite. A svelare le cose proprio Dal Moro, che in queste ore, a seguito di si è visto anche sospendere il suo account Twitter.

In queste ore qualcuno ha segnalato dei like di Daniele Dal Moro a una ragazza e la fidanzata si sarebbe infastidita. Lo screen è stato pubblicato dall’influencer Deianira Marzano e l’ex gieffino è sbottato: “Il follow l’ho tolto (come sempre per colpa vostra) perché Oriana ha iniziato a stressarmi l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io… Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie“, ha detto Dal Moro per poi attaccare anche Alessandro Rosica.

Daniele Dal Moro fotografato a Verona insieme ad Antonino Spinalbese

Ma facciamo un passo indietro, perché in queste ore c’è stata un’altra fotografia di Daniele Dal Moro a stuzzicare i social. Anche questa volta è stata Deianira Marzano a pubblicare lo scatto sul suo profilo Instagram. All’influencer napoletana è arrivata una fotografia di Daniele Dal Moro scattata per le vie del centro di Verona, città in cui abita l’ex gieffino, ed è in compagnia di una persona molto conosciuta.

Daniele Dal Moro è stato fotografato mentre faceva un aperitivo insieme ad Antonino Spinalbese, anche lui concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sul caso, come era prevedibile, sono intervenuti diversi utenti, secondo i quali Oriana sarebbe furiosa per questo incontro. Come molti sanno, infatti, prima di fidanzarsi con Daniele Dal Moro, la Marzoli ha avuto un flirt con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Idiota. Oriana la prenderà nello stesso modo in cui l'ha presa Daniele quando ha visto girare le foto di loro due a parlare alla festa di Signorini. Cioè il NULLA.



La foto è stata pubblicata anche da Amedeo Venza con la frase: “Chissà come la prenderà Oriana”. Alla frecciatina dell’influencer, molti fan della coppia hanno risposto cercando di spegnere la polemica. “Idiota. Oriana la prenderà nello stesso modo in cui l’ha presa Daniele quando ha visto girare le foto di loro due a parlare alla festa di Signorini. Cioè il NULLA. Un amico che fa aperitivo con un suo amico. Wow che scandalo del cazzo”, ha risposto una utente.