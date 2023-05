Daniele Dal Moro non ha mai avuto peli sulla lingua. Ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne è spesso finito al centro delle polemiche per il suo modo di fare molto schietto e la stessa cosa è successa quest’anno durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Nella casa ha conosciuto Oriana Marzoli, e dopo diversi tira e molla i due hanno deciso di fidanzarsi.

Da quando la coppia è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip gli Oriele, i loro fan, li seguono assiduamente e in queste ore hanno anche regalato ai due un weekend a Venezia. Tra i due sembra andare tutto alla grande, se non fosse che in queste ore proprio Daniele Dal Moro è sbottato sui social e per questo motivo il suo account Twitter è stato sospeso. “La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre cagat*!”, riporta anche BlogTivvu.

Daniele Dal Moro, furia social e account sospeso

“Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi…Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare! So che ci sono anche persone molto carine e chiaramente questi tweet non sono rivolti alla parte “sana”. Non credevo di dover dare delucidazioni in merito”, ha detto ancora Daniele Dal Moro.

L’ex gieffino vip ha poi proseguito: “Non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che ca*o ve devo?!? Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! No, perché mi sfugge. La verità è che d’ora in poi userò i social solo per lucrare. Alla fine è l’unico modo corretto!”. La furia di Daniele Dal Moro non è finita qui e sempre sui social si è scontrato con Alessandro Rosica (investigatore social). “Tranquillo testa di cazz che ho tutte le porcate che hai scritto su di me in questi mesi! E ti giuro su mia madre fosse l’ultima cosa che faccio che non finisce qui”, riporta sempre BlogTivvu.

Daniele dal Moro(che non seguo più ormai) vs Alessandro Rosica (investigatore social) e viceversa.

Aldilà di chi ha torto o ragione, un po di "intrattenimento" social post GF, in attesa di temptation Island 😅in attesa di sapere come va a finire 🍿 pic.twitter.com/lqCY2hyUPs — 🎀 ᖴᖇᗣᙁᙅᙓᔑᙅᗣ 🎀 (@Chicca_colors) May 25, 2023

“Ciarlatano, deficiente da quattro soldi. Visto che sai molte cose di me, sai anche che ho molte conoscenze… di tutti i tipi. – ha detto ancora Daniele Dal Moro – La madre degli idioti è sempre incinta ma la tua ha fatto proprio una porcata. E c’è un’altra cosa che dovresti sapere di me… Che faccio sempre quello che dico. E ti giuro che fremo dalla voglia di romperti il cul*, mentecatto! Occhio che se vado in galera io ho tanti amici… tu no!”. Poco dopo l’account Twitter dell’ex gieffino è stato sospeso.