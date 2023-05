La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro procede a gonfie vele. Nonostante escano spesso rumor su una possibile crisi o rottura tra loro, gli ex protagonisti del GF Vip 7 continuano a vivere la loro storia d’amore e sembrano essere anche molto felici. Inizialmente in pochi credevano nella loro frequentazione, probabilmente perché le differenze caratteriali erano evidenti e spesso i due si ritrovavano a scontrarsi all’interno della casa.

Al momento Oriana Marzoli continua a dividersi tra l’Italia e la Spagna, sia per motivi lavorativi, sia per stare vicina al suo fidanzato Daniele Dal Moro. I fan della coppia sono attualmente cresciuti notevolmente e prendono il nome di ‘Oriele‘. Questi continuano a mostrare loro grande calore ed affetto, anche tramite dei regali. Non parliamo solo di piccoli oggetti di poco valore, in quanto alcuni hanno anche donato regali decisamente costosi.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la bellissima sorpresa dei fan

A tal proposito, in queste ultime ore, è stato pubblicato un video su Twitter nel quale un gruppo di fan consegna personalmente ad Oriana Marzoli un regalo fatto per lei e Daniele Dal Moro. Parliamo di una scatola rosa piena di oggetti. Scartandola l’ex gieffina venezuelana ci ha trovato la cosa più importante, ovvero un weekend tutto pagato, probabilmente anche con tutti gli extra, a Venezia in un hotel di lusso a 5 stelle, con data da stabilire in base ai loro impegni.

Come traspare dal video, Oriana è rimasta sorprendentemente contenta dal regalo fatto dai suoi fan. Ha anche precisato che proprio quella stessa mattina stava parlando con la madre del fatto che lei e Daniele sarebbero dovuti andare proprio a Venezia, ma che non avevano ancora trovato il modo. Dopodiché la Marzoli ha abbracciato le ragazze che le hanno consegnato la scatola, continuando a ringraziarle per il bellissimo gesto.

— ZIA TIZIANA ❤️ (@MissU85170930) May 23, 2023

Proprio negli scorsi giorni è uscita fuori la notizia del suicidio di una giovanissima fan di Oriana e Daniele, a causa del bullismo di cui era vittima da tempo. Entrambi hanno voluto pubblicare dei messaggi social in onore di Lindsay, precisando a tutti di stare attenti a come ci si pone con la gente, in quanto non sappiamo cosa una persona sta attraversando nel proprio privato.