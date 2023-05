Lutto per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due si sono presentati in lacrime sui social. A raccontare cosa è successo e chi sia morto, sono proprio i diretti interessati a dirlo. Com’è noto, il GF Vip 7 è guardato non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo, Francia compresa. Proprio qui, una ragazzina aveva creato un fanpage dedicata proprio agli Oriele, ovvero tutti coloro che supportavano animatamente la coppia Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La giovane, che si chiamava Lindsay, purtroppo è morta e a renderlo noto al grande pubblico sono proprio i due gieffini.

I due sono stati informati da alcuni fan Oriele che qualche istante prima avevano fatto sapere loro che Lindsay si è tolta la vita dopo essere stata vittima di bullismo. “Allora ragazzi ho una brutta notizia. Quella ragazza si chiama Lindsay si è tolta la vita due giorni fa per molestie scolastiche e stata lei à creare Oriele France. – scrivono alcuni utenti di Twitter – Adesso è morta. Ha amato molto gli Oriele e voluto condividerlo con voi”.





Lutto per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

E ancora: “Le parole sono superflue. Lindsay amava Dany e Ori, trovava rifugio qui per allontanare il buio, almeno per un po’. Le motivazioni sono diverse dalle sue, ma anche per me gli Oriele sono e sono stati spensieratezza, tranquillità, casa. Cerchiamo di diffondere sempre il bene”. A questo punto Daniele Dal Moro ha pubblicato una foto della giovane Lindsay e ha commentato: “Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullyng please“.

Ele sempre se importa com as pessoas! Dani tem um coração de ouro! Te admiro muito DDM!

Poco dopo anche Oriana Marzoli ha scrivendo: “Ragazzi io sono veramente sconvolta. Scusate ero fuori dal parrucchiere e ho visto soltanto adesso. Ho appena visto questa notizia bruttissima. Non so cosa dire sono molto scioccata. La gente forse deve vedere o cercare di capire come parlare agli altri”.

E ancora: “Dovremmo pensare di più sulle cose che facciamo e diciamo, il modo che usiamo. Le cose che si dicono… Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti. Dobbiamo tutti stare più attenti e davvero non ho parole per quello che è successo. Mi dispiace da morire. E non so cosa dire perché sono spiazzata dopo aver letto tutto“.

