La notizia più brutta è purtroppo arrivata poche ore fa: Maria Giovanna Maglie è morta. La giornalista ha provato a lottare con tutte le sue forze, infatti era stata colpita da problemi di salute molto seri in passato ma sembrava potercela fare. Invece è arrivato l’epilogo peggiore, come confermato sui social da Francesca Chaoqui, la prima ad aver informato tutti della scomparsa. Il calvario della saggista e opinionista era cominciato praticamente alla fine dell’anno scorso.

Maria Giovanna Maglie è purtroppo morta, dopo aver fatto i conti con dei problemi decisamente seri. Francesca Chaoqui ha annunciato così la sua dipartita, svelando anche le cause della morte: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”. Un dolore enorme per tutti coloro che la conoscevano e la seguivano con grande interesse.





Maria Giovanna Maglie è morta: “Ha lottato fino alla fine”

Dunque, sono davvero tutti increduli davanti a questa notizia che ha sconvolto la mattinata di martedì 23 maggio. Maria Giovanna Maglie, volto noto del piccolo schermo, è morta nonostante una sua strenua resistenza contro una patologia improvvisa. Infatti, la donna aveva rivelato mesi fa a Fanpage: “Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato la malattia e la degenza”.

Poi la giornalista 70enne aveva aggiunto nella sua dichiarazione: “Sono stata male, con un’anemia violentissima. Un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta“. La Maglie era stata ospite in veste di opinionista in diverse trasmissioni molto seguite. Ricordiamo la sua partecipazione a La vita in diretta, l’Isola dei Famosi, L’Arena e Stasera Italia. In precedenza aveva lavorato a L’Unità ed era anche stata l’inviata della Rai in Medio Oriente e da New York.

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

Inoltre, Maria Giovanna Maglie aveva anche pubblicato alcuni suoi libri e documentari. Costretta al ricovero per circa due mesi, si era pensato che il peggio potesse essere stato superato. Invece questa notizia improvvisa della sua morte ha scioccato tutti.