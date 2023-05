Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, qui si fa sul serio. La storia d’amore tra il fratello di Guendalina e Clizia, a loro volta ex concorrenti del reality, è nata al GF Vip 7. Non tutti magari ci credevano, invece a distanza di parecchie settimane dalla fine del programma tra loro le cose procedono a gonfie vele. Sono meno social di altri gieffini, i loro scatti di coppia sono centellinati e ora lei è tutta presa dal nuovo progetto che la vede impegnata con le amiche Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Il trio si fa chiamare OMG e ha da poco lanciato una collezione di giacche.

Abbiamo raccontato i dettegli, prezzo incluso, nell’articolo che trovate sotto, ma tornando alla relazione con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia ha ricevuto un’importante proposta dal compagno. Proposta ufficiale, scritta nero su bianco tra le pagine del settimanale DiPiù. Il magazine ha infatti pubblicato una lettera aperta dell’ex gieffino alla sua dolce metà cui chiede di fare un grande passo per una storia così fresca, iniziata da poco tempo.

Edoardo Tavassi, proposta ufficiale a Micol Incorvaia

Grande passo, sì, ma in fondo loro hanno già ampiamente superato la prova della convivenza nella Casa di Cinecittà. Ma per Edoardo Tavassi è arrivato il momento di farlo anche nella ‘vita vera’. “Mai avrei pensato partecipando al GF Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te – scrive lui su DiPiù – E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi”.

Edoardo Tavassi dice anche che aver incontrato “una persona speciale” come Micol Incorvaia gli abbia fatto capire ancora di meglio cosa desidera per la sua vita: “Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza”.

Lui abita a Roma, lei a Milano quindi Edoardo Tavassi pensa che sia arrivato il momento di compiere un passo decisivo e che possa portare la loro storia d’amore a un livello superiore: “Siamo gli “Incorvassi” come ci chiama il nostro pubblico, la mia piccola Micol, come ti chiamo io. Ti aspetto Micol, la piastra e lo struccante stanno al solito posto, il resto lo inventiamo insieme”, ha scritto ancora nella proposta di convivenza di certo non convenzionale. Aspettiamo allora la risposta di lei.