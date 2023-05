Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, finalmente: il progetto delle cosiddette OMG (le iniziali dei loro nomi, ndr) è finalmente fuori. Le tre ex vippone di Alfonso Signorini, che nella Casa sono diventate grandi amiche e si frequentano anche fuori, avevano già annunciato una collaborazione con un noto brand senza però svelare troppi dettagli. Hanno creato e lanciato sul mercato la loro capsule di giacche edizione limitata, naturalmente sponsorizzata sui profili social di tutte e tre.

Da tempo lavoravano a questo progetto fino a poco tempo fa top secret. Come detto, da quando sono uscite dal reality show di Canale 5 Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia non si sono perse di vista, anzi, e tra reunion e serata all’insegna del divertimento anche con altri ex coinquilini hanno anche iniziato a lavorare insieme. A queste giacche, appunto, che praticamente sono andate a ruba non appena messe in vendita online.

Leggi anche: “Momento difficile”. Oriana Marzoli, sfogo choc ai fan: “Ormai mi trascuro”





Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, il prezzo delle loro giacche

Poche ora fa hanno svelato la collezione realizzata con Mia Bag e ognuna delle tre con la sua giacca è apparsa sul profilo social. E si è scoperto anche il prezzo. Per Oriana Marzoli, si legge sul sito, si parla di una “Giacca militare vintage con inserti corona strass, patch con cristalli, pizzo, scritta bebè in strass e maxi corona sul retro“.

Cliccando sullo spazio dedicato a Micol Incorvaia, invece, “giacca militare vintage camouflage con strass sulle tasche, patch cuore argento e scritta xoxo glitterata sul retro“. Quella di Giaele De Donà è invece una “giacca militare vintage crop con bottoni e dettagli crystal, strass e maxi stampa diamante sul retro“. Quanto costano? Per tutte il prezzo è di 249 euro ma si possono pagare anche in tre rate da 83 euro senza interessi.

La battuta di Nikita in diretta provoca la reazione di Micol pic.twitter.com/7Nskm5oKqy — disagiotv (@disagio_tv) May 20, 2023

Anche Nikita Pelizon, la vincitrice del GF Vip 7, ne ha parlato. Ma ha lanciato quella che per molti è una frecciatina: “Sono artigianali, comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori e due brillantini… No scherzo, scherzo…”, ha detto in una diretta. E i fan delle OMG hanno subito fatto girare il video. E Giaele, forse riferendosi a quella battuta: “C’è chi rosica e chi invece si da da fare”, sotto l’immagine con Oriana mentre discutono alcuni dettagli della collezione.