Oriana Marzoli ha rotto il silenzio nelle scorse ore e ha svelato come sia la sua vita dopo il GF Vip 7. Ha sfiorato la vittoria del reality show, arrivando ad un passo dal trionfo ma è stata battuta solamente da Nikita Pelizon nello scontro finale. Poi le attenzioni si sono spostate su di lei e sul rapporto amoroso iniziato con Daniele Dal Moro. Su questo fronte sono state dette tante cose e c’è chi ha anche ipotizzato che si fossero ormai lasciati.

Ma le ultime dichiarazioni di Oriana Marzoli non si sono concentrate sul suo partner, ma sulla sua vita personale dopo aver affrontato l’esperienza del GF Vip 7. E le cose non vanno proprio alla grandissima, infatti ha ammesso di avere delle difficoltà e di non essere riuscita ancora a risolverle. Ed è addirittura arrivata a prendere una decisione non salutare, che la sta anche mettendo un po’ a disagio.

Oriana Marzoli, la sua vita dopo il GF Vip 7

Dunque, l’ex vippona Oriana Marzoli si è concessa ad un’intervista fatta da Mtmad, ovvero un canale televisivo della Spagna. Lei infatti sta lavorando nel territorio iberico e in particolare nella capitale Madrid. Soffermandosi sulla sua vita dopo il GF Vip 7, ma soprattutto sulle critiche che sta subendo, ha esclamato: “Leggo sciocchezze sui social”. Ma c’è una cosa che non le fa dormire sonni tranquilli e ha tanta voglia di trovare una soluzione, anche per il bene del suo cane Cocco.

Purtroppo Oriana nel nostro paese non è in grado di avere una certa autonomia definitiva e non ha la possibilità di dare un’abitazione definitiva al suo animale domestico: “Non ho una casa fissa, questo mi provoca molto stress anche se cerco di non mostrarlo. Sono arrivata addirittura a trascurarmi completamente. Ma sono migliorata come persone – ha proseguito a Mtmad – e penso di essere ormai una persona con tanti sentimenti”.

Ma c’è anche stata una novità positiva nei giorni scorsi, infatti Oriana ha annunciato sui social: “Ragazzi, finalmente è arrivato il momento di svelarvi il fantastico progetto a cui io, Giaele De Donà e Micol Incorvaia abbiamo lavorato insieme: OMG X. Ho studiato la mia giacca nei minimi particolari, sarà davvero bello vedervela indossare”.