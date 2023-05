Francesco Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel compie 16 anni. Grande festa per il lieto evento: il pubblico di fan ha visto letteralmente crescere Chanel che ad oggi è diventata una splendida adolescente dai capelli biondi, gli occhi azzurri e uno sguardo dolcissimo. Ma a catturare l’attenzione di molti, sarebbe stato il dettaglio degli auguri: riapparso il fidanzato Cristian Babalus, un noto tiktoker nato nella capitale Roma. Stando alle notizie scritte da Biccy, il ragazzo è il gestore di un negozio e ha una grande passione per le automobili sportive. Ma non solo. Il ragazzo ha concepito con l’ex Martina De Vivo la figlia Kylie, che ha solamente pochi mesi di vita.

Il fidanzato di Chanel Totti esce allo scoperto dopo le accuse di tradimento. La prima notizia ‘bomba’ che accenderebbe i riflettori sulla figlia di Francesco e di Ilary riguarderebbe la sua vita sentimentale. Ormai dopo tanto chiacchiericcio e le dichiarazioni dell’ex compagna del ragazzo sul presunto tradimento di lui, la foto confermerebbe tutto proprio nel giorno del compleanno di Chanel: Cristian Babalus è il fidanzato della neo 16enne e i due stanno insieme da circa un mese.

Il fidanzato di Chanel Totti esce allo scoperto dopo le accuse di tradimento: la prima foto ufficiale di coppia

Sarebbe trascorso circa un mese da quando i due sono stati beccati in discoteca insieme. La foto del bacio nel bel mezzo della pista da ballo ha fatto il giro del web e da allora i fan sono rimasti in attesa di scoprire se i due andassero incontro o meno a un’ufficializzazione della relazione. Quale momento migliore se non quello del giorno del compleanno di Chanel? E infatti così è accaduto.

La foto parla chiaro, così come la dolce dedica su Instagram. Dalle prime indiscrezioni e visitando i profili dei diretti interessati, sembra proprio che i due siano in Svizzera insieme a Ilary Blasi e al compagno Bastian. Infatti madre e figlia avrebbero pubblicato alcune foto dall’hotel a Lugano. Ed è proprio lì,, dunque, che Chanel ha deciso di spegnere le sue 16 candeline. Al suo fianco il fidanzato che tra le storie social ha reso i suoi auguri pubblici alla fidanzata con tanto di foto.

“Tanti auguri amore mio”, ha scritto a corredo dello scatto di coppia per poi aggiungere “Mi fai bene al cuore”. I due sembrano avere tutta l’intenzione di proseguire al meglio e gestire distanze e pettegolezzi che il mondo del gossip potrebbe essere pronto a creare tra di loro. Ma quando c’è l’amore potrebbe davvero esserci tutto, quindi auguri bis alla splendida Chanel Totti!