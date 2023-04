Chanel Totti ha un fidanzato: è questa la notizia bomba diffusa in queste ore sul conto della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Nonostante sia solamente un’adolescente, avendo infatti 15 anni, è già al centro del gossip da diverso tempo. E ora è stata beccata da alcuni suoi fan in un locale, dove si sarebbe scambiata questo bacio col partner. Una vera e propria bomba, dopo giorno in cui era finita al centro dell’attenzione per una polemica scatenata dall’ex del giovane, noto sui social.

A proposito dell’ex partner del ragazzo, lei ha detto qualche giorno fa soffermandosi su un presunto tradimento subito: “Quando la macchina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era tutto vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel”. Chanel Totti ha infatti un fidanzato, che è diventato papà da non molto.

Chanel Totti, chi è il suo fidanzato

A scrivere queste notizie su Chanel Totti e quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato è stato il sito Biccy, che ha rievocato anche alcune dichiarazioni di lui: “La verità è che quando lei ha trovato la chiamata con Chanel io me ne ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, perché la situazione era diventata insostenibile e sinceramente tutelare mia figlia e non coinvolgerla nelle numerose discussioni per me non è solo la cosa più importante, ma anche un modo per amarla e proteggerla”.

La 15enne Chanel Totti sarebbe legata sentimentalmente a Cristian Babalus, un noto tiktoker nato nella capitale Roma. Stando alle notizie scritte da Biccy, il ragazzo è il gestore di un negozio e ha una grande passione per le automobili sportive. Ha concepito con l’ex Martina De Vivo la figlia Kylie, che ha solamente pochi mesi di vita. La figlia di Totti e Ilary Blasi e Cristian sono stati beccati all’interno di una discoteca, dove c’è stato il bacio che confermerebbe ormai la storia d’amore.

Il prossimo passo che tutti aspettano è che ora Chanel e Cristian Babalus possano uscire definitivamente allo scoperto, ufficializzando la relazione amorosa con qualche foto stavolta da pubblicare sui rispettivi profili social.