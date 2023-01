Chanel Totti, messaggio social per Ilary Blasi a sei mesi dalla separazione con Francesco Totti. Una separazione a dir poco turbolenta. Tutti, infatti, ricordano l’intervista rilasciata dall’ex numero 10 della Roma a Aldo Cazzullo. Era lo scorso settembre quanto Totti mise tutto nero su bianco sul Corriere della Sera. “Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti – continua l’ex calciatore – e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2021”.



“Mia moglie quando avevo più bisogno di lei non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”. Totti riconosceva che le colpe per la rottura sono di entrambi, che anche lui avrebbe dovuto stare più con lei e dedicarle più attenzioni. “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro, anzi più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi”.

Chanel Totti, messaggio social per mamma Ilary Blasi



“Ho visto che c’era una terza persona (Alessia, la parrucchiera di Ilary) che faceva da tramite tra Ilary e un altro. È stato uno choc. Anche che potesse avere interesse per un uomo del genere”. Mesi dopo quell’intervista secondo Il Messaggero sarebbe ormai vicina la separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che metterebbero così la parola fine a queste telenovela, caratterizzata anche da schermaglie a distanza.



Questa decisione sarebbe stata presa per il bene dei loro figli, che rischiavano di diventare vittime di questa storia. Figlio che però sembrano divisi. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha mostrato sui social una foto di sua madre e della sorellina più piccola, Isabel, aggiungendo la didascalia “prima di tutto”. Un messaggio in cui molti hanno visto un chiaro messaggio a Francesco Totti. Ed è solo l’ultimo esempio.



Scrive Leggo: “Qualche tempo fa ce ne era stata un’altra, durante la vacanza con il padre e i fratelli Chanel aveva infatti deciso di non ricondividere lo scatto che li ritraeva insieme, probabilmente fatto dalla Bocchi, mentre Christian lo aveva inserito nelle sue stories”.