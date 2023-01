Sempre più social, sempre più sulle orme di mamma Ilary Blasi: Chanel Totti si candida ad essere una delle regine del jet set dei prossimi anni. Nonostante l’età, non è ancora 16enne, la figlia dell’ex capitano della Roma vanta un seguito di oltre 250mila followers. Un’ eco mediatica enorme che spesso la espone anche a critiche ingenerose da parte degli haters. Un esempio? Eccolo: “Ma davvero hai 15 anni?”. E ancora: “Sembri una trentenne”. “Senza esporre giudizi..ma a scuola ci va? No perché Miami, Honduras, jackie’o…boh”.



“Bimba viziata antipatica …già rifatta sembri una trentenne”, scrive un’utente. “Far la ricca coi soldi degli altri, tanto mamma ,tra pochissimo, ti porta a casa un altro portafoglio gonfio”. “Francamente 15 anni son proprio pochi e sembra sian donne fatte di 30 anni e oltre questa “moda” non mi piace per nulla”.Sono quelli più leggeri.

Ma ci sono anche tanti che la difendono: “a scusate se non potete comprare capi di abbigliamento firmati cosa impedisce a lei di indossarli? Oppure di mostrarli in foto? Fate pena perché i veri problemi sono altri nella vita. Vi accanite su una ragazza adolescente invece di guardarvi allo specchio. Siete dei frustrati. Lei può e ben per lei io sopravvivo benissimo comunque e voi?”.



“Ma quanto bella sei!!!! Ma quanta invidia raccogli e quante cattiverie tu fai quello che vuoi lascia perdere i bastardi che ti criticano ma che se fossero al tuo posto farebbero le tue stesse cose hai 15 anni per quelli si che nutro una sana invidia”. Chanel da parte sua non risponde, cullata dall’amore di mamma e papà e, quanto pare, anche di qualcun altro.



Un video che sta circolando in queste settimane su Tik Tok infatti sta sollevando parecchi dubbi sul fatto che un nuovo amore sia in vista. Nelle immagini si vede Chanel in un locale insieme ad alcuni amici. Beve un drink, si siede, poi arriva un ragazzo che l’abbraccia alle spalle e poi le bacia la testa, tenendole una mano. Chanel sembra piuttosto emozionata, non certo l’atteggiamento che si avrebbe con un amico.