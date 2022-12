Chanel Totti non smette di far parlare di sé, a soli 15 anni l’attenzione mediatica sulla figlia dell’ex Capitano della Roma e di Ilary Blasi è già altissima. Una sovraesposizione che mette Chanel spesso al centro di commenti che non è sbagliato definire vomitevoli fatti soprattutto di insulti. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è sbarcata da poco su Instagram (o meglio, ha reso da poco libero il suo profilo) ed ha avuto un assaggio della violenza verbale degli utenti.



“Bimba viziata antipatica …già rifatta sembri una trentenne”, scrive un’utente. “Far la ricca coi soldi degli altri, tanto mamma ,tra pochissimo, ti porta a casa un altro portafoglio gonfio”. “Francamente 15 anni son proprio pochi e sembra sian donne fatte di 30 anni e oltre questa “moda” non mi piace per nulla”. Ma tra pochi commenti vergognosi ci sono tanti che la difendono.

Chanel Totti è fidanzata? A Natale per lei 50 rose rosse



“Io sono scioccata, la state riempiendo di commenti sull’aspetto fisico, ma ricordatevi che è un’adolescente. Cazzo, la maggior parte dei commenti e da donne dai 30 anni in su, ma che vergogna. Capisco che è figlia di persone famose, ma ricordiamoci sempre che è piccola, non è bello avere determinati commenti, e non è bello leggerli”.



Anche Francesco Totti, tempo fa, era sceso in campo in difesa della figlia quando un giornale di gossip ne aveva pubblicato la foto, non ancora 15enne, in costume con apprezzamenti sul suo sedere. Chanel, da parte sua, sembra non curarsi più di tanto di questa situazione. Nemmeno maggiorenne infatti dimostra di avere una certa predisposizione a stare davanti ai riflettori, e i video pubblicati sui social in cui fissa dritto la telecamera ne sono la conferma.



E sotto i riflettori è finita di recente anche la sua vita privata. Secondo quanto riportato dal magazine Chi, infatti, la figlia di Totti avrebbe ricevuto cinquanta rose rosse accompagnate da una dedica speciale da parte di un mittente che, ad oggi, rimane segreto. Sui social, ancora nessun riferimento al dolce omaggio ricevuto durante le vacanze natalizie. Sarà sbocciato un nuovo amore?