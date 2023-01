Ilary Blasi e Francesco Totti, cosa sta succedendo alla figlia. Riflettori accesi sulla splendida secondogenita della coppia che ormai i fan seguono e adorano. Ovviamente nel gruppo degli affezionatissimi follower, Chanel ha anche mamma e papà. Ma il dettaglio si fa interessante.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è una vera star. Sui social la secondogenita della coppia vanta un seguito numerosissimo di fan, inclusi mamma e papà: “Non voglio lavorare in tv, quelli famosi sono i miei genitori”, sono state le parole senza filtri di Chanel che a soli 15 anni vanta ben oltre 240 mila follower su Instagram e 360 mila su TikTok.

Leggi anche: “Sono preoccupato per lui”. Francesco Totti, le parole choc di Pupo: “Cosa ho notato”





La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è una vera star: record di like anche da mamma e papà

Ovviamente come accade a molti figli vip, anche Chanel non fa che condividere con i fan momenti di vita quotidiana, inclusi quelli che la vedrebbero in compagnia dei famosi genitori, in particolar modo di mamma Ilary con cui la 15enne e i fratelli Cristian e Isabel stanno vivendo al Torrino, quartiere residenziale di Roma. Nel mentre, la nuova vita di Francesco Totti si svolge in un attico a Roma nord al fianco della nuova compagna Noemi Bocchi. (“Hanno deciso così”. Francesco Totti e Ilary Blasi, nuovo colpo di scena: “Per i figli”).

Vita quotidiana ma anche momenti di relax e di vacanza. Nessun fan ha potuto perdere gli aggiornamenti di Chanel in merito alla vacanza ai Caraibi vissuta questa volta insieme all’ex capitano della Roma e alla nuova compagna. Tutte stories e foto che non possono che andare incontro anche agli apprezzamenti di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Non passa un solo giorno senza che foto o post di Chanel Totti non vadano incontro ai like della conduttrice e dell’ex marito che, nonostante la rottura definitiva, hanno sempre assicurato di voler pensare al bene dei loro tre figli e non far mancare mai loro le dovute cure e attenzioni. Strade separate per Ilary e Francesco, ma Chanel, Cristian e Isabel sempre con loro.