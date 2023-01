Ancora notizie su Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi. Adesso a parlare di lui è stato il noto cantante italiano Pupo, che ha voluto rompere il silenzio su un argomento molto delicato. Se n’è parlato nel recentissimo passato, anche se non sono arrivate conferme di alcun genere da parte dell’ex calciatore della Roma e della nazionale italiana, ma ora a venire fuori è una dichiarazione ufficiale da parte di un artista che ha vissuto un periodo buio della sua vita. E il suo timore è che anche Er Pupone possa rischiare come lui.

Parlando sempre di Francesco Totti e di ciò che sta succedendo dopo la separazione da Ilary Blasi, nelle ultime ore si è soffermato su di lui e sulla nuova compagna Noemi Bocchi l’ex marito di lei, intervenuto a Non è l’Arena di Massimo Giletti: “Lei è anche una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole dalla sua vita e dove vuole arrivare, dove è ora lo dimostra pienamente. Se non si ha un carattere estremamente forte è in grado di farti prendere correnti diverse rispetto ai tuoi interessi”.

Francesco Totti dopo separazione da Ilary Blasi, le preoccupazioni su di lui

Il cantante italiano ha deciso di dire la sua su Francesco Totti, soprattutto dopo che sono venuti fuori retroscena inediti in seguito alla separazione da Ilary Blasi. Si è sparsa la voce che Bankitalia stesse cercando di capire di più in merito a bonifici dell’ex atleta con tanto di operazioni economiche che si sarebbero verificate nei casinò di Montecarlo e Las Vegas. E l’artista ha affermato a Quotidiano Nazionale: “Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila, che andò in onda su La7”.

A parlare è stato Pupo, che a Quotidiano Nazionale ha aggiunto: “Ricordo che guardandolo negli occhi mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto. Totti secondo me è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che purtroppo sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia”. Quindi, il cantante ed ex opinionista del Grande Fratello Vip ha manifestato preoccupazioni su Francesco Totti e il rischio che sia finito nel gioco d’azzardo. L’ex giocatore non ha ancora reagito.

Infine, Pupo ha detto: “Speriamo che così non sia e, anche se fosse, auguriamoci che per lui sia un’esperienza passata e superata. Se ne è uscito Pupo, figurati se non può uscirne il Pupone!”. Non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali sulla questione da parte di Francesco Totti.