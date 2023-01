Nuove scottanti verità su Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi. A far emergere dettagli inaspettati è stato Massimo Giletti, che ha avuto come ospite una persona che è stata molto vicina alla donna. Quest’uomo è intervenuto in collegamento a Non è l’Arena e ha iniziato a fare rivelazioni molto interessanti. Innanzitutto ha esordito in questo modo: “Ho deciso di parlare perché questa storia è la pagina più nera della mia vita. Ci siamo incontrati ad una festa di amici comuni, ci siamo conosciuti e frequentati sin da subito”.

Intanto, prima di continuare ad aggiornarvi su queste affermazioni clamorose su Francesco Totti e Noemi Bocchi, nei giorni scorsi si è saputo qualcosa di inatteso sull’ex campione della Roma e Ilary Blasi. Secondo Il Messaggero sarebbe ormai vicina la separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che metterebbero così la parola fine a queste telenovela, caratterizzata anche da schermaglie a distanza. Questa decisione sarebbe stata presa per il bene dei loro figli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, scottanti rivelazioni dell’ex di lei

A parlare di Francesco Totti e di Noemi Bocchi è stato l’ex marito di lei, Mario Caucci, che da Giletti ha continuato a dire: “Noemi era una bellissima ragazza, una volta era ancora più bella nella sua semplicità, ti sa prendere perché ti fa vedere e vivere il lato bella della vita. Quello legato allo stare bene”. Poi l’affondo: “Ma lei è anche una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole dalla sua vita e dove vuole arrivare, dove è ora lo dimostra pienamente. Se non si ha un carattere estremamente forte è in grado di farti prendere correnti diverse rispetto ai tuoi interessi”.

Poi l’ex coniuge di Noemi Bocchi ha proseguito, aggiungendo: “Tutto è finalizzato a raggiungere uno stato di vita molto alto e questa storia si spacca, quando nel 2017 mia madre viene a mancare e perdo il faro della mia vita. Un mese dopo mia moglie mi chiede una pausa di riflessione trasformata brevemente in separazione. Non sono mai venuto meno ai miei doveri nei confronti dei miei figli, ho pagato a volte cifre più basse ma non ho mai lasciato senza sostentamento la mia ex moglie e i due figli”.

Questa la chiosa finale di Mario Caucci nella trasmissione di La7: “Totti, come la maggior parte delle persone che vivono queste problematiche, ha fatto un errore sfasciando la sua famiglia. Bisogna combattere sempre, andare è la cosa più semplice ma rimanere la più difficile. Alla fine avrebbe fatto la differenza”. Vedremo se l’ex calciatore o Noemi Bocchi replicheranno nei prossimi giorni.