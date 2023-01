“Si ammazzassero tutti…”. Non è l’Arena, l’audio choc rubato a Francesco Totti. Giletti e pubblico senza parole (VIDEO)

A Non è l’Arena si parla di Francesco Totti. Massimo Giletti torna su una delle vicende più discusse degli ultimi tempi: quella della separazione del calciatore da Ilary Blasi. Spunta un’intervista a Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi, la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma. C’è poi Francesca Chaouqui, ma anche l’ex senatore Gianluigi Paragone.

Tra i giornalisti, Peter Gomez de Il Fatto Quotidiano, Iuri Maria Prado de Il Riformista e Candida Morvillo, firma de Il Corriere della sera. Poco dopo il padrone di casa dice: “C’è qualcosa che non torna, non solo sui conti correnti di Totti ma anche sulle persone amiche”. Si parla di uno scoop di Dagospia che parla dei famosi Rolex di Totti. Orologi che sembra fossero stati venduti nel 2020 a Montecarlo. Ma come stanno davvero le cose?

Leggi anche: “Hanno deciso così”. Francesco Totti e Ilary Blasi, nuovo colpo di scena: “Per i figli”





A Non è l’Arena si parla di Francesco Totti

“Davvero pensate che il Pupone è andato a vendersi gli orologi? Può anche essere, per carità, ma il nostro Agostini ha raccolto l’audio di Totti in un modo rocambolesco”, dice Giletti. A quel punto si manda in onda un audio rubato direttamente di Totti e raccolto da un giornalista del programma. Qui si sente Francesco dire: “Sì sì immagino, ma neanche c’è bisogno che me lo dici”.

E ancora Totti: “Neanche so di chi caz…o sono quegli orologi. sì mi hanno mandato pure a me le foto ma non so di chi sono quegli orologi. Chi caz…o s’è mai venduto niente. Qualcuno ha fatto gli orologi con scritto ‘Totti’, così… Vabbè ma sti caz…i, si ammazzassero tutti…”. Ma non è finita perché poco dopo spunta un’intervista all’amico del popone sospettato di aver preso soldi da Totti per investirli in scommesse.

#nonelarena I Rolex di Totti in vendita a Montecarlo? Il servizio di Marco Agostini.https://t.co/xMGjP3L1Pk — Non è l'Arena (@nonelarena) January 16, 2023

“Io sono un amico di Totti da 15 anni, abbiamo avuto un problema e Totti ci ha fatto un prestito. A me e non solo a me, pure ai cugini e altri familiari. Se Francesco va al casinò e si gioca i soldi suoi regolari che ha guadagnato questo è un problema di psicologia sua… Lui i casinò li frequenta da sempre”. Una vicenda ancora non molto chiara che verrà senza dubbio ripresa nelle prossime settimane da Massimo Giletti.

Leggi anche: “È crollato tutto”. Separazione Totti e Ilary Blasi, la situazione precipita