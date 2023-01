Novità inaspettata su Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la loro separazione. La coppia è al lavoro per mettersi alle spalle definitivamente il matrimonio, trovando la quadra giusta e proseguire la loro vita senza intoppi. Ma l’ultima notizia emersa in queste ore fa presagire il peggio ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un colpo di scena che rischia di compromettere tutto e che potrebbe preannunciare non pochi problemi. L’attenzione mediatica su di loro potrebbe raggiungere i massimi livelli anche nei prossimi mesi.

Sembrava tutto fatto per qualcosa che avrebbe permesso a Ilary Blasi e a Francesco Totti una separazione tutto sommato normale. Invece ora sarebbero cambiate le carte in tavola e l’epilogo più brutto sarebbe ormai dietro l’angolo. Mancano le conferme ufficiali dei diretti interessati, ma il magazine Oggi è riuscito ad avere in anteprima un’informazione scottante che ha lasciato i fan di entrambi a bocca spalancata. E ora la situazione è tutta in divenire e il mistero su ciò che accadrà regna ancora sovrano.

Ilary Blasi e Francesco Totti, la novità sulla separazione

Come è stato svelato nei giorni scorsi, Ilary Blasi e Francesco Totti avranno un primo step sulla separazione il prossimo 14 marzo, quando in tribunale ci sarà l’udienza che riguarderà loro. E recentemente era emerso qualcosa di molto distensivo, che aveva aperto le porte ad una soluzione importante e rassicurante per entrambi. Ora qualcosa sarebbe cambiato repentinamente e il risultato finale è decisamente preoccupante. Vediamo cosa ha anticipato il magazine Oggi in uno dei suoi articoli di gossip.

Durante le vacanze di Natale, gli avvocati di Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero avuto alcuni incontri per giungere ad una risoluzione pacifica della separazione. Ma a sorpresa un accordo non sarebbe stato raggiunto e questo potrebbe far naufragare tutto. Secondo Oggi, a far cambiare idea a Ilary sarebbero state alcune segnalazioni all’antiriciclaggio per dei bonifici dell’ex marito. Ovviamente bisognerà attendere conferme, ma adesso ci sarebbe solamente una strada davanti a loro.

A causa del mancato raggiungimento dell’accordo, per Ilary Blasi e Francesco Totti si profilerebbe una lunga e sofferta battaglia giudiziaria. Le speranze di uscirne velocemente si sarebbero arenate e ora non resta che attendere cosa accadrà tra poco più di un mese.