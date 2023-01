Ilary Blasi, foto sui social e polemiche. Ormai dal giorno della separazione dall’ex marito Francesco Totti c’è una nuova vita per entrambi. L’ex calciatore e dirigente della Roma è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi e non mancano gli scatti insieme. Ma mentre il Pupone ha rilasciato interviste gettando spesso benzina sul fuoco delle polemiche, la conduttrice ha preferito rimanere in silenzio. E condividere sui social la sua vita da ‘separata’.

Anche per Ilary Blasi c’è una nuova relazione, a quanto pare un imprenditore tedesco di nome Bastian. Lei non si sbottona, ma sui due sono già uscite foto (su Chi, come quella in basso, ndr) e indiscrezioni. Come ad esempio il fatto che a farli conoscere sarebbe stata Michelle Hunziker. Inoltre un’amica della conduttrice sul nuovo compagno ha dichiarato: “Un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore. A dispetto del suo aspetto da palestrato mostra di avere un lato tenero, affettuoso”. Adesso, tuttavia, Ilary torna a far discutere…

Ilary Blasi e le foto sui social: scoppia la polemica

Non è la prima volta che Ilary Blasi pubblica foto della sua nuova vita senza Francesco Totti. L’aveva già fatto in estate quando si trovava a Sabaudia, per la prima volta senza il marito da 20 anni a questa parte e subito erano arrivati i commenti, le critiche, insomma il solito calderone brulicante dei social. Stavolta invece gli scatti arrivano dalla Thailandia, in particolare da Kho Samui, la seconda isola più grande del Paese. E sono letteralmente esplosivi.

Sulla bellezza e la forma di Ilary Blasi è inutile sprecare altro fiato: si è detto già tutto. Ma i follower e il popolo dei social è letteralmente impazzito commentando, ora positivamente ora negativamente, facendo paragoni con Noemi e chi più ne ha più ne metta. Sentite qua: “Una madre con tre figli con sedere fuori, svergognata” scrive uno. C’è poi chi articola un po di più il discorso: “Ormai è tutto un apparire, mostrare il lato B a che pro? Perennemente in posa, di naturale ormai non vedo più nulla. Peccato”.

E ancora: “Comunque Noemi non è volgare e coatta come Ilary che ormai per farsi notare fa solo foto con il sedere di fuori”. C’è poi chi critica anche la presunta eccessiva magrezza della showgirl: “Ma in che stato sei ridotta? Un sacchetto di ossa. Le donne, quelle vere e quelle belle, sono un’altra cosa. Rimettiti”. Spunta fuori anche lo psicologo: “Tutte ste foto non sono altro che una sofferenza enorme che porta dentro. Non le va proprio giù che il capitano l’abbia sostituita nella vita. Quello che mostra è una infelicità ben nascosta. Comunque senti a me, non ci pensare… piuttosto magna”.

Non manca chi approva: “Brava Ilary continua così, fai vedere al tuo ex cosa si è perso. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Vedremo quanto dura, tu daje tutta. Bellissima!”. Chissà se lei risponderà a certe critiche: a occhio e croce l’indifferenza proseguirà su tutto il fronte: o no?

