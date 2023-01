Ormai sembra certo: Alvin non sarà più l’inviato in Honduras per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi; per un nome all’altezza che prenda il suo posto è caccia serrata e sembra proprio che Ilary Blasi abbia in mente un colpaccio. l momento nessun nome ufficiale, ma solo rumor che alzano notevolmente l’asticella delle aspettative dei fan del programma. Programma per i quali circolano già nomi di spessore.



Sembra che Ilary Blasi sia intenzionata a puntare di nuovo sulla formula delle coppie. Tra quelle papabili: Alex Belli e Delia Duran, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi. E ancora Dayane Mello e Alessia Macari. Dayane Mello su cui aveva acceso il nome la pagina Instagram Pipol che scriveva come: “Era stata contattata per il Grande Fratello Vip, ma in modo poco carino ha detto che non le piace il cast di quest’anno”.

Isola dei Famosi, Can Yaman possibile nuovo inviato



E ancora: “Detto ciò non si è risparmiata di dire che non le dispiacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi. Non stupiamoci quindi se la dovessimo vedere nel cast della prossima edizione”. Solo poche settimane fa si era parlato con insistenza di Pamela Prati e Marco Bellavia ma sembra che la neo coppia abbia risposto picche, decisa a godersi un po’ di intimità lontano dalle telecamere.



Telecamere che invece Ilary Blasi e la produzione dell’Isola dei Famosi stanno puntando su Can Yaman. La conduttrice infatti vorrebbe il bellissimo attore turco al suo fianco. Un’ ipotesi che farebbe tramontare il nome circolato nelle settimane scorse legata al compagno di Clizia Incorvaia e volto di Forum Paolo Ciavarro.



Nel dettaglio si leggeva come: “Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che lo vorrebbero nel cast de L’Isola dei Famosi… Ciavarro potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato”. Dai diretti interessati per ora nessuna conferma. Ma neppure traccia di smentita, cosa che potrebbe lasciare la porta aperta all’approdo di uno dei due in Honduras.