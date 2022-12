Ilary Blasi, spuntano retroscena sul nuovo compagno Bastian. Ormai da qualche settimana sappiamo che l’ex moglie di Francesco Totti ha un nuovo fidanzato. Si tratta di Bastian, un imprenditore tedesco che le è stato presentato da Michelle Hunziker. Questa relazione è stata resa nota qualche tempo dopo la notizia della storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Ora alcune persone vicine alla conduttrice hanno parlato svelando interessanti retroscena.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è stata affatto serena. I riflettori puntati addosso, le accuse reciproche di tradimento e addirittura di furto di orologi, borse date, non date, insomma un gran casino e naturalmente articoli su articoli a riguardo. Una situazione incresciosa con tre figli di mezzo che ha spinto la stessa Ilary a intervenire per criticare il comportamento di Totti con la sua nuova fidanzata e con la stampa. Ora ci sono delle ‘conferme’.

Leggi anche: “Ecco il nuovo fidanzato”. Ilary Blasi, scoop pazzesco. Nome e lavoro, si scopre tutto





I retroscena sul nuovo fidanzato di Ilary Blasi

Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno recentemente trascorso un periodo di vacanze a Saint Moritz. Con la conduttrice c’era anche Bastian, sostiene Dagospia, ma l’uomo sarebbe stato tenuto al riparo da occhi indiscreti. Un’amica di Ilary ha descritto così il suo nuovo compagno: “Un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore. A dispetto del suo aspetto da palestrato mostra di avere un lato tenero, affettuoso. Doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto. Stanno già progettando Capodanno in una località esotica”.

La stessa donna svela poi un retroscena sulla reazione di Ilary Blasi rispetto a quanto fatto da Francesco Totti: “Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”. Tanto che i due sono stati pizzicati insieme da Chi che li ha immortalati (foto sotto). Ora su Dagospia Ivan Rota riporta due differenti versioni proprio su Bastian. La prima: “Ma questo Bastian è il fidanzato di cartone di Ilary?”.

“Un’amica – continua Dagospia – ha detto che la Blasi sarebbe rimasta molto male dopo aver visto le foto dell’ex Francesco Totti con Noemi Bocchi e soprattutto quella del nuovo appartamento dei due. Vuoi vedere che Bastian è solo una vendetta? Bisognerebbe chiederlo a Michelle Hunziker che ha passato il ponte a Saint Moritz con la Blasi”. La seconda versione: “Un’altra amica , si fa per dire, ha chiosato: Si aspettava (la Blasy) più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian. Ma cosa intende dire? Che Ilary Blasi stava già da tempo con il fantomatico Bastian?”.

“Costretta a subire questo”. Chanel Totti, vergogna social sulla figlia 15enne di Ilary Blasi