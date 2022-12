Insulti di ogni tipo e body shaming, la faccia nera dei social colpisce anche Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è sbarcata da poco su Instagram (o meglio, ha reso da poco libero il suo profilo) ed ha avuto un assaggio della violenza verbale degli utenti. “Bimba viziata antipatica …già rifatta sembri una trentenne”, scrive un’utente. “Far la ricca coi soldi degli altri, tanto mamma ,tra pochissimo, ti porta a casa un altro portafoglio gonfio”.



“Francamente 15 anni son proprio pochi e sembra sian donne fatte di 30 anni e oltre

questa “moda” non mi piace per nulla”. Ma tra pochi commenti vergognosi ci sono tanti che la difendono. “Io sono scioccata, la state riempiendo di commenti sull’aspetto fisico, ma ricordatevi che è un’adolescente. Cazzo, la maggior parte dei commenti e da donne dai 30 anni in su, ma che vergogna. Capisco che è figlia di persone famose, ma ricordiamoci sempre che è piccola, non è bello avere determinati commenti, e non è bello leggerli”.

Chanel Totti, insulti e body shaming sui social



E ancora: “Voi da ragazzine non volevate essere più grandi? No, perché io ne ho 29, ma a 15 anni volevo fare la donna vissuta, perché a quell’età di pensi grande. Quante ragazzine, di personaggi non famosi, sono come lei, oggi? Solo che lei siccome è figlia di Ilary e Totti ci sentiamo in dovere di massacrarla, così dietro ad una tastiera! Andate a vedere il profilo di Aurora Ramazzotti”.



“Di quando racconta che la mettevano in paragone alla mamma, al fisico, aveva 15 anni e La gente commentava come se non ci fosse un domani, e lei in casa piangeva! Ricordiamoci che sono persone, prima di essere figlie di persone famose. Io sono mamma, ma se leggessi messaggi del genere su mia figlia non so cosa farei!!!”. E Chanel? Sembra sfidare gli hater che la attaccano.



Vale ancora il messaggio che la figlia dell’ex numero 10 della Roma lasciò su Tik Tok: “Io rifatta perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre”. Insomma, se il carattere è quello di mamma e papà, saranno guai per i detrattori.