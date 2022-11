Ilary Blasi ha un nuovo fidanzato. La notizia bomba è stata data in esclusiva assoluta dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha anche pubblicato due immagini della coppia. Si è anche saputo il nome dell’uomo che ha rubato il cuore alla conduttrice televisiva, che si è quindi messa definitivamente alle spalle la separazione dall’ex calciatore Francesco Totti. Lui è una persona nota nel suo ambiente e chissà se a stretto giro di posta la stessa Ilary non uscirà allo scoperto con qualche foto sui social.

Ma intanto possiamo praticamente dare per certa la relazione di Ilary Blasi, che ha un nuovo fidanzato dopo Totti. Sono stati paparazzati dal settimanale di gossip all’interno dell’aeroporto di Zurigo, in Svizzera. Tutte le informazioni in merito saranno visibili nella giornata di mercoledì 30 novembre, quando Chi sarà in tutte le edicole e potrà essere acquistato. Ma c’è già stata una prima anticipazione importantissima, con tanto di dettagli, su questo nuovo legame amoroso del volto della regna de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi ha un nuovo fidanzato: chi è

La presentatrice Mediaset Ilary Blasi ha il cuore nuovamente occupato. Il nuovo fidanzato è ormai realtà e c’è grande entusiasmo da parte dei suoi fan. Dunque, se Francesco Totti si è ormai sistemato con Noemi Bocchi con la quale si è fatto fotografare a Dubai insieme, ora anche lei è stata beccata sul fatto. Chi ha scritto: “Clamoroso scoop di Chi sul numero in edicola da mercoledì 30 novembre: Ilary Blasi sorpresa all’aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un weekend romantico in un esclusivo hotel con centro benessere”.

Poi il settimanale ha aggiunto: “Le immagini sono inequivocabili e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte. A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche la Blasi ha ritrovato sorriso e passione. Come nel caso di Diletta Leotta , che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente”.

Quindi, amore tedesco per Ilary Blasi che ha iniziato una love story con questo imprenditore bello esteticamente e in grandissima forma fisica. A quanto pare la storia sentimentale è iniziata da poco tempo, ma sono già stati immortalati in una foto di coppia.