Cristian Totti è fidanzato. Mentre mamma Ilary Blasi e il padre Francesco Totti divorziano, il primogenito della coppia trova l’amore. Il primo amore, almeno sui social, e ovviamente la notizia non poteva passare inosservata. Cristian Totti ha pubblicato alcune Instagram Stories in compagnia della fidanzata.

Secondo il gossip, i due starebbero insieme da un anno ma la conferma social è arrivata solo ora. E lei, bellissima, è un’attrice dalla promettente carriera.Ha recitato in spot pubblicitari, film come La grande bellezza e fiction come Mi chiamo Maya e Solo per amore.

Cristian Totti è fidanzato, lei è l’attrice Melissa Monti

La fidanzata di Cristian Totti si chiama Melissa Monti. Ed è una bellissima mora con gli occhi azzurri. I due si sono mostrati per la prima volta in pubblico quando lei lo ha accompagnato alla partita con le giovanili della Roma, dove il primogenito di Francesco Totti milita da diversi anni e ora è apparsa anche sui social.

Cristian Totti ha pubblicato alcune Instagram stories insieme alla fidanzata. Alcuni scatti in cui si scambiano un bacio, dove lei si trucca e lui la immortala allo specchio, oppure in relax sul divano. Tra i follower di Melissa Monti anche Francesco Totti, ma al momento manca il follow di Ilary Blasi.

Per il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti non è un momento semplice e sicuramente la presenza della fidanzata gli servirà per superare il divorzio dei genitori. Ilary Blasi e Francesco Totti, hanno annunciato la separazione a luglio dopo 20 anni insieme e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e tra loro le cose non sembrano andare bene. Da mesi, infatti, è iniziata una guerra legale fatta anche di frecciatine lanciate a mezzo stampa e social. Francesco Totti è uscito allo scoperto con la nuova compagna, presente anche al compleanno di Cristian, in una serata di gala a Dubai. Per il momento Ilary Blasi è single e si gode la vita insieme alle amiche e alla famiglia.