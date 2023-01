In queste ore è arrivata una notizia meravigliosa su Francesco Totti e Ilary Blasi. Al contrario di quanto emerso pochi giorni fa, adesso ci sarebbe stata una novità molto importante che fa tirare un bel sospiro di sollievo a tutti, compresi i fan dei diretti interessati alla vicenda. Dopo essersi lasciati, ci sono state tante notizie circolate sul loro conto, alcune più positive e altre certamente molto negative. Ma ora staremmo per giungere ad una soluzione definitiva, che farebbe ritornare il sorriso a tutti.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un’anticipazione del settimanale Oggi su Francesco Totti e Ilary Blasi. Sembra che loro avessero avuto alcuni incontri per giungere ad una risoluzione pacifica della separazione. Ma a sorpresa un accordo non sarebbe stato raggiunto e questo potrebbe far naufragare tutto. Secondo Oggi, a far cambiare idea a Ilary sarebbero state alcune segnalazioni all’antiriciclaggio per dei bonifici dell’ex marito. Ora un’altra indiscrezione che cambierebbe tutto.

Leggi anche: “Si è mosso l’Antiriciclaggio”. Francesco Totti, la notizia su bonifici e conti





Francesco Totti e Ilary Blasi, arriva la splendida notizia

Adesso ad aprire un nuovo capitolo sulla vita di Francesco Totti e Ilary Blasi è stato Il Messaggero e in particolare la giornalista Valeria Di Corrado, che ha fornito una notizia di senso totalmente opposto rispetto a quella che era emersa una manciata di giorni fa. Una notizia clamorosa, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La fonte è quindi più che attendibile e ora mancano solamente le conferme ufficiali dell’ex calciatore e della conduttrice. Anche se bisognerà probabilmente aspettare il 14 marzo per sapere tutti i dettagli.

Secondo Il Messaggero sarebbe ormai vicina la separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che metterebbero così la parola fine a queste telenovela, caratterizzata anche da schermaglie a distanza. Questa decisione sarebbe stata presa per il bene dei loro figli, che rischiavano di diventare vittime di questa storia. Sembra che gli avvocati dei due si siano incontrati per provare a giungere ad un accordo definitivo, definito ‘tombale’, che possa rasserenare gli animi e mettere alle spalle le brutte dinamiche del passato.

L’annuncio ufficiale della separazione è avvenuta il 17 luglio 2022, anche se erano già uscite voci simili nelle settimane precedenti. Sono stati sposati 17 anni e dalla loro unione sono nati i figli Cristian, Chanel ed Isabel, che sono venuti alla luce rispettivamente nel 2005, nel 2007 e nel 2016.