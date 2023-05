Situazione sempre più tesa tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E adesso anche la famiglia di lei è stata coinvolta in una faccenda delicata, che sembra abbia trovato una soluzione definitiva seppur insoddisfacente per la conduttrice televisiva. Diverso tempo fa l’ex calciatore della Roma aveva deciso di contattare gli avvocati affinché riuscisse ad ottenere nuovamente qualcosa di suo e alla fine ce l’avrebbe fatta. Almeno stando a quanto scritto dai giornalisti del Corriere della Sera.

Non è la prima volta che il giornale in questione riesca ad avere anticipazioni su quanto accade tra gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi. La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha dovuto incassare questa brutta notizia e a pagarne le spese sono stati alcuni suoi familiari, che non avrebbero avuto la meglio in questa battaglia giudiziaria. Lui ha scelto la strada legale e il tribunale alla fine gli ha dato ragione. Vediamo cosa è successo in merito a questa diatriba.

Francesco Totti vince una battaglia legale contro Ilary Blasi e la famiglia di lei

Il Corriere della Sera è stato chiarissimo nel suo articolo, infatti Francesco Totti sarebbe stato in grado di ottenere nuovamente il suo centro sportivo della Longarina, sfrattando di fatto sorella di Ilary Blasi, Silvia: “L’ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno 2023. Tra nemmeno due mesi. Quel giorno l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo (che si trova in via di Castel Fusano, a Roma Sud, e comprende la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel) per intimare alla società Asd Longarina, che fa capo in particolare a Silvia Blasi, la plenipotenziaria sorella di Ilary, di abbandonare la struttura con effetto immediato. E di restituire il bene al legittimo proprietario“.

E il Corriere ha aggiunto: “Una piccola quota (5%) è intestata al cugino di Totti, Angelo Marrozzini, un tempo legatissimo all’ex 10 romanista, adesso invece molto vicino alla conduttrice Mediaset. Un’altra a Ivan Peruch, marito di Silvia e cognato di Ilary. Il giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma non ha ritenuto necessario aprire una vertenza per valutare se ci fossero o no le condizioni, ma ha direttamente emesso l’ordinanza, accogliendo la richiesta del Capitano. Non finisce qui. In un secondo momento si occuperà dei canoni di affitto mai versati dal conduttore moroso. La Asd Longarina potrebbe essere condannata al pagamento degli arretrati”.

Ora non resta che attendere più di un mese per scoprire come finirà questa querelle. Il 30 giugno è previsto questo sfratto dal centro sportivo, staremo a vedere se nel frattempo Totti e Ilary riusciranno a trovare una via alternativa.