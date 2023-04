Ilary Blasi ha da poche ore compiuto gli anni e, in occasione del suo compleanno, l’attuale compagno Bastian Muller le ha regalato un fantastico viaggio nel Marocco. Dopo una cena super costosa e al tempo stesso romantica, in quanto a lume di candela, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha spento 42 candeline. Dopodiché Ilary ha lasciato tutti a bocca aperta, pubblicando una foto hot, scattata sicuramente proprio dal suo fidanzato.

In questi giorni, sui suoi social network, Ilary Blasi ha documentato tutto il viaggio a Marrakech, mostrando ai follower la città che ha visitato con l’aiuto di una guida turistica. Al suo fianco c’è sempre Bastian, ormai ufficialmente entrato nella vita della conduttrice. Proprio pochi giorni fa lei aveva infatti pubblicato un video nel quale l’uomo giocava proprio assieme alla figlia più piccola Isabel, con la quale sembra avere un ottimo rapporto. Pochissime ore fa invece è stata pubblicata questa foto hot su Instagram.

Leggi anche: “Mamma, non farlo mai”. Ilary Blasi, la richiesta speciale di Chanel Totti per il suo compleanno





Ilary Blasi e la foto hot in una lussuosa vasca a Marrakech

Durante il viaggio a Marrakech la Blasi ha tra l’altro incontrato Nicola Savino, il quale nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi le era stato accanto come opinionista assieme a Valdimir Luxuria. Savino ha ripreso Ilary ed ironicamente ha chiesto: “Scusami, mi dai l’indirizzo del giro pizza dove siete stati ieri sera?”, facendo proprio riferimento ai locali lussuosi in cui è solita andare con Bastian Muller. E, proprio dopo la fantastica cena, la showgirl italiana ha pubblicato una foto hot che non è assolutamente sfuggita ai fan.

La Blasi ha postato questo scatto nelle sue storie Instagram, in cui si mostra estremamente sexy e seducente. Si tratta infatti di una foto in cui si ritrae completamente nuda all’interno di una vasca. La vasca in questione è privata e si trova in uno dei Riad più conosciuti di Marrakech. In primo piano ci sono proprio le sue spalle toniche, ma senza dubbio appare molto chiaro il suo lato B visto senza veli. Tale foto lascia dunque poco all’immaginazione ed è stata sicuramente scattata dal compagno Muller.

In occasione del compleanno di Ilary, oltre ai tanti vip che le hanno inviato messaggi di affetto, sono arrivati anche gli auguri social della figlia Chanel Totti. La ragazza ha pubblicato infatti due foto, una recente e una in cui era davvero molto piccola, mentre stringe in un abbraccio affettuoso la mamma ed entrambe guardano Isabel, all’epoca neonata. Chanel ha anche scritto nella dedica: “Auguri, non cambiare mai”.