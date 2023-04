Il 28 aprile è una data importantissima per Ilary Blasi, infatti è il suo compleanno. E per l’occasione la figlia Chanel le ha fatto innanzitutto gli auguri, ma soprattutto le ha scritto un messaggio molto significativo. Una vera e propria richiesta alla conduttrice televisiva, che ha spento 42 candeline. La ragazza ha utilizzato il suo profilo Instagram per postare un paio di foto in compagnia del genitore e ha scelto due momenti diversi della loro vita, infatti in una c’è lei da piccola mentre l’altra è di poco tempo fa.

Ma Ilary Blasi per il suo compleanno non è stata felice solamente per il gesto della figlia Chanel. Infatti, ha ricevuto una sorpresa da brividi anche dal suo nuovo fidanzato Bastian. Sono stati in un albergo a cinque stelle in Marocco completamente da soli, infatti l’imprenditore originario della Germania aveva prenotato una sala solo per la coppia. Molto intrigante l’outfit scelto dalla padrona di casa dell’Isola dei Famosi, che ha mostrato una clamorosa e stupefacente scollatura con tanto di décolleté in vista.

Ilary Blasi e il suo compleanno, la dedica della figlia Chanel

Come sottolineato dal sito Fanpage, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno cresciuto davvero perfettamente i figli. Infatti, se è vero che in occasione del compleanno di lei la figlia Chanel ha dedicato un post meraviglioso alla mamma, è altrettanto vero che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza anche al padre. Si è mostrata qualche tempo fa con l’ex calciatore della Roma su TikTok. Ma tornando al presente, vediamo insieme che messaggio ha rivolto alla presentatrice Mediaset.

Nella prima immagine Chanel Totti non ha inserito alcuna didascalia, infatti è possibile vedere lei da bambina mentre è a mare insieme ad una giovane Ilary. Mentre nella seconda istantanea le due indossano degli occhiali da sole e sono molto sorridenti. E l’adolescente ha detto: “Auguri, non cambiare mai“. E ha anche postato un cuore. Vuole una mamma speciale così come lo è oggi, quindi si augura che la conduttrice sia sempre se stessa e continui ad essere così importante nella sua vita.

E i fan hanno reagito così: “Belle mamma e figlia”, “Bellissime e dolcissime”, “Questa foto è la rappresentazione che l’amore tra una madre e una figlia è per sempre. Il legame tra i loro cuori è indissolubile. Chanel, sei dolcissima”.