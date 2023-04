Ilary Blasi, compleanno speciale. E super romantico, ovviamente al fianco del suo Bastian Muller, che le ha organizzato una super sorpresa per festeggiare 42 anni (la conduttrice è nata il 28 aprile, ndr). Ormai con l’imprenditore tedesco le cose vanno a gonfie vele. Con lui, a quanto pare, la padrona di casa dell’Isola dei Famosi ha ritrovato il sorriso e l’amore, dopo la separazione da Francesco Totti, il padre dei suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Se l’ex calciatore è ormai legatissimo a Noemi Bocchi, la presentatrice è tutt’uno con Bastian Muller. Le prime foto insieme risalgono a novembre scorso e, da allora, nonostante la distanza (lui vive a Francoforte, lei a Roma) non si sono più lasciati. E piano piano hanno ufficializzato questa relazione anche sui social, dove ora ecco spuntare gli scatti dei festeggiamenti.

Ilary Blasi, la sorpresa del suo Bastian per il compleanno

Ilary Blasi ha documentato tra le recenti Storie di Instagram la serata all’insegna del romanticismo trascorsa con il suo compagno. Nel video, poi ripubblicato dalla sua pagina fan, è ripresa mentre dirige verso un tavolo pieno di petali. Poi una fotocamera li ha immortalati dall’alto mentre cenano a lume di candela.

Per celebrare il 42esimo compleanno, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno cenato in una location esclusiva unicamente riservata a loro. E per la sua serata la conduttrice era ovviamente uno schianto. Ha indossato un abito nero scollato e una borsa color arancione, come mostra la foto scattata dal suo fidanzato.

Non manca un selfie di coppia, condiviso dall’imprenditore tedesco e poi apparso tra le Storie di lei (e poi nella sua fanpage): “Happy birthday my love”, ossia “Buon compleanno amore mio”. Insomma, questa storia procede alla grande. Bastian, tra l’altro, oltre a dormire nella villa all’Eur che Totti ha ceduto alla ex moglie avrebbe anche un ottimo rapporto con la piccola Isabel.