Ilary Blasi, anche la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è andata. E lunedì 24 aprile non sono mancate le sorprese, anche in studio. Già nei giorni scorsi TvBlog aveva rivelato di un duro faccia a faccia dietro le quinte tra la conduttrice e il suo opinionista. Che avrebbe chiesto chiaro e tondo a Enrico Papi di “tornare in carreggiata” e di ritagliarsi meno tempo e spazio nel corso della trasmissione. E nell’ultima diretta, quella di lunedì appunto, altri sketch che confermerebbero questi attriti.

Enrico Papi ha infatti ha ripreso duramente un concorrente – “Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?”- e questo intervento non è stato particolarmente apprezzato da Ilary Blasi. “Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne”. Inoltre l’opinionista ha anche cercato di “rubare” dalle mani della padrona di casa la busta con il nome dell’eliminato. “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose”, gli ha detto.

Ilary Blasi, “furto mentre era all’Isola dei Famosi”

Ora una nuova indiscrezione che riguarda la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2023. O meglio una segnalazione arrivata attraverso i social network a Selvaggia Lucarelli. Pare che la ex signora Totti abbia subito un furto nell’albergo milanese dove soggiorna due giorni a settimana per presentare appunto il reality show di Canale 5. Ma va detto che al momento la diretta interessata non è intervenuta per confermare o smentire questa voce.

“Ciao Selvaggia, oggi è successa una vicenda molto divertente – scrive un’utente alla Lucarelli – Lavoro in un hotel in centro, in questo periodo per 2 giorni a settimana è ospite Ilary Blasi. Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in una camera”.

“In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre era lei a Cologno. Non ho idea se veramente le è stato sottratto o se lei l’abbia dimenticato da qualche parte. Però ho riso molto, pensando che Il karma non perdona”. “La saga degli orologi in casa Blasi continua”, il commento di Selvaggia, che si riferisce al caso della scorsa estate, quando uscirono diverse sugli orologi che la conduttrice avrebbe sottratto a Totti dopo la loro separazione.