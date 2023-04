All’Isola dei Famosi 2023 è successo di tutto tra Ilary Blasi e Alvin. Siamo solamente alla seconda puntata e già si è verificato un episodio clamoroso, con l’inviato dall’Honduras che ha lasciato immediatamente la Palapa dopo essere stato protagonista di un siparietto con la conduttrice televisiva. L’avvenimento ha avuto luogo, dopo che c’era stata una prova di due concorrenti, ovvero Mazzoli e Noise. La padrona di casa non ha compreso bene una cosa e allora si è scatenato il putiferio.

Ma all’Isola dei Famosi 2023 c’è stato spazio non soltanto per queste incomprensioni tra Ilary Blasi e Alvin, ma anche per una sfuriata della donna. Infatti, si è inferocita per le bugie dette dal naufrago Christopher Leoni relative all’irregolare accensione del fuoco. Lui non ha spiegato bene l’accaduto e alla fine è stato punito dalla produzione. Lei gli ha detto: “Non puoi rubare a casa dei ladri, il pubblico chiede onestà”. Ma torniamo alla notizia originaria.

Leggi anche: “Io e il mio ragazzo…”. Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia: confessione bollente





Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi e Alvin scatenati: lui se ne va

Quindi, durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi non è stata proprio attentissima mentre Alvin stava parlando. L’inviato ha spiegato una regola del gioco per Mazzoli e Noise. Se almeno uno fosse rimasto appeso all’uomo vitruviano per 3 minuti, avrebbero potuto avere il dono. L’ex di Francesco Totti, quando ha visto che Mazzoli ce l’ha fatta, ha creduto che solo lui potesse avere questo regalo. E Alvin ha esclamato in diretta: “Ma quando spiegavo il gioco cosa stavi facendo? Ti stavi togliendo le scarpe?“.

Poi Ilary ha stoppato in diverse circostanze gli interventi di Alvin, mentre si stava soffermando su coloro che sarebbero potuti diventare leader del gruppo. Ci sono state difficoltà nella comprensione anche per il pubblico da casa e lui ha urlato: “Silenzio“. Si sono messi tutti a ridere, compresa la conduttrice Mediaset, e poi l’inviato se n’è andato dalla Palapa in segno di protesta. Ovviamente lo ha fatto in maniera scherzosa, non ha realmente abbandonato la trasmissione. E tutto è rientrato subito dopo.

Gli utenti hanno commentato così lo sketch tra Ilary Blasi e Alvin: “Viva Alvin”, “Sei proprio bravo Alvin”, “Ilary, ma quanta confusione che fai. Diventa pesante a volte seguire, meno male che abbiamo Alvin come inviato”.