Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera sono sempre più innamorati e complici. Nonostante abbiano affrontato un momento di crisi, i due hanno avuto la forza di ritrovarsi e di proseguire una bellissima storia il cui frutto sono i due figli Guido Alberto e Cora. La crisi si è verificata durante il lockdown così come accaduto ad altre coppie. Lo scorso anno la conduttrice ne ha parlato per la prima volta in tv, a Verissimo.

“Si è creata lontananza rispetto a ciò che volevamo dalla vita. Lui voleva essere più orso, curare i suoi interessi, mentre io volevo ricominciare a vivere come prima. Quei momenti bisogna essere bravi a superarli – aveva spiegato Caterina Balivo -. E, anche se ci sono giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato, devi essere brava a non farlo. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto ‘basta’. Poi però ci sono i figli, c’è il loro amore infinito. Io penso che le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive. Però deve esserci l’amore, nel mio caso c’è l’amore. Ancora oggi lo guardo e penso ‘quanto è bono mio marito'”.





Caterina Balivo anniversario di matrimonio a Boston col marito

In questi giorni Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera hanno festeggiato 8 anni di matrimonio. Nel 2014 è arrivato il “sì” a Capri, ora i due sono a Boston negli Stati Uniti. Caterina Balivo sta documentando sui social tutti i momenti più importanti di questo viaggio d’amore. Come regalo la conduttrice aveva solo una richiesta, una gita a bordo del battello per vedere le balene, e il marito – padre dei suoi due figli – l’ha subito accontentata.

Tuttavia qualcosa però non è andato come sperava, come fa sapere su Instagram: “Anniversario con le balene – racconta nel post in cui condivide alcuni scatti e video della giornata -. In quattro ore di viaggio solo una, vabbè sarà per la prossima (‘credici’ dice lo sposo)”. I follower hanno seguito la gita passo dopo passo, sperando di vedere qualche balena ma nulla da fare.

“Ragazzi il massimo che sono riuscita a fare per voi – scrive tra le storie, pubblicando l’unica immagine in cui si intravede una balena -. Avvistate 2 balene e tanti blu shark. Ha senso la gita? Solo se sarete più fortunati di me. Però il rientro in città è stupendo”. Insomma per Caterina Balivo una piccola delusione, lei che già aveva vissuto questa esperienza, come fa sapere a un’amica tra i commenti: “La volta scorsa ne vide tante, si vede che oggi avevano da fare altrove”.

