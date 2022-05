Splendida notizia per Caterina Balivo. La conduttrice televisiva, dopo aver salutato per sempre Vieni da me non è riuscita più a imporsi nel piccolo schermo in veste solitaria. Sicuramente le sue doti sono state apprezzate nel corso della trasmissione Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, dove ha svolto egregiamente il compito di giudice. Ma tutti aspettano con ansia un suo nuovo programma e qualcosa di concreto sembra che si stia muovendo, anche se c’è una news già praticamente certa.

Prima di parlarvi della possibilità di un nuovo programma per Caterina Balivo, quest’ultima ha fatto commuovere la collega Bianca Guaccero nel corso dell’ultima puntata dell’attuale stagione televisiva di ‘Detto Fatto’, che ha decretato l’addio dell’attrice pugliese: “Bianca, hai fatto benissimo, perfetta padrona di casa. Tutte le persone che sono lì sono persone davvero carine. Siamo state fortunate a conoscere persone stupende. Ma ora è tempo di salutarli e chissà, magari di ricontrarli”.





Caterina Balivo verso un nuovo programma: “A Ballando con le stelle”

In attesa di capire se un giorno la Rai le affiderà un nuovo programma, il settimanale ‘Oggi’ e in particolare il giornalista Alberto Dandolo ha fornito dettagli molto interessanti sul futuro della presentatrice tv. Manca solamente la conferma ufficiale, ma nella prossima stagione autunnale potrà nuovamente diventare protagonista in una trasmissione di tutto rispetto. E il suo pubblico non vede l’ora dunque di vederla all’opera, nella speranza che mai più sarà lontana dalle telecamere.

Questo quanto rivelato da ‘Oggi’ su Caterina Balivo: “Sogna uno spazio in prima serata nelle reti del servizio pubblico. In autunno la conduttrice napoletana approderà nella fascia ambita, ma non come padrona di casa, figura infatti tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle”. Dunque, si resta in attesa di conferme da parte della diretta interessata o da Milly Carlucci, ma pare che lei sia stata scelta come uno dei volti principali della prossima edizione del programma di Rai1.

Per quanto riguarda la vita privata di Caterina Balivo, il 29 maggio del 2012 è diventata mamma con la nascita del figlio Guido Alberto, concepito con il manager Guido Maria Brera, diventato suo marito il 30 agosto del 2017. I due sono diventati genitori per la seconda volta il 16 agosto del 2017, con l’arrivo in famiglia della piccola Cora. E ora stanno per arrivare altri momenti professionali importanti.

