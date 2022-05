“Tutto falso”. Caterina Balivo non ci sta: furiosa per la notizia dell’ultima ora

Caterina Balivo a Ballando con le stelle. Questa è stata l’indiscrezione circolata nei giorni scorsi e che ha fatto impazzire il pubblico della Rai. Dopo voci su voci, adesso è stata la stessa conduttrice televisiva a rompere finalmente il silenzio e a raccontare come stanno realmente le cose. Si attendeva con grande curiosità la sua risposta, visto che ormai i rumor erano diventati sempre più insistenti. E adesso è giunta la risposta definitiva, che fornisce un quadro della situazione sicuramente più chiaro.

Il settimanale Oggi aveva rivelato su Caterina Balivo e Ballando con le stelle: “Sogna uno spazio in prima serata nelle reti del servizio pubblico. In autunno la conduttrice napoletana approderà nella fascia ambita, ma non come padrona di casa, figura infatti tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle”. Dopo che la donna ha letto con attenzione questa notizia, ha deciso di parlare e di dire tutta la verità. Una replica la sua che è priva di equivoci, infatti ha dato ai suoi fan una news ufficiale.





Caterina Balivo a Ballando con le stelle: smentita la sua presenza

Si è vociferato di una possibile nuova trasmissione da affidarle, ma finora non si è saputo niente. Poi Caterina Balivo a Ballando con le stelle è diventata la notizia principale e il pubblico stava già sognando ad occhi più che aperti. Ovviamente i suoi ammiratori aspettavano unicamente che lei battesse un colpo, cosa che è successa nelle scorse ore. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la presentatrice ha rivelato se parteciperà o meno al programma condotto da Milly Carlucci.

Queste le parole di Caterina Balivo: “E ogni anno Alberto Dandolo lancia la sua fake news su di me, ma ti vogliamo bene lo stesso”. Quindi, il suo futuro non sarà a Ballando con le stelle. Ha respinto con forza la notizia rilanciata dal giornalista del settimanale Oggi. Probabilmente lavorerà ancora con Milly Carlucci a Il Cantante Mascherato, ma a Ballando invece non la vedremo, salvo cambiamenti molto improbabili dell’ultim’ora. I suoi fan hanno accolto con grande dispiacere questa novità.

Recentemente di Caterina Balivo aveva parlato Manila Nazzaro: “Con Caterina Balivo ho fatto Miss Italia e lei è arrivata terza. Tutto è nato perché sembra che lei dica che io una volta non l’ho salutata. Onestamente può succedere, soprattutto dopo l’elezione di Miss Italia visto che sei frastornata. In qualche maniera lei non è stata amichevole nei miei confronti. Anche quando parlavamo non ci parlavamo”.

“Si è saputo tutto”. Caterina Balivo scomparsa dalla tv e ora la notizia rivelatrice